Những chuyến ghe nghĩa tình giữa cơn lũ lịch sử

(VTC News) -

Đầu giờ chiều 30/10, lũ trên các sông Vu Gia, Thu Bồn - 2 con sông lớn ở TP Đà Nẵng, đang tiếp tục xuống chậm sau khi đạt đỉnh với mực nước ngang ngửa với những trận lũ lịch sử năm 1964, 2009.

Dòng lũ đục ngầu giờ đây đã không còn hung tợn, đáng sợ như đã uy hiếp người dân ngụ cư dọc các lưu vực sông trong những ngày qua. Song, hiện tại mưa vẫn trút không ngớt, kết hợp mực nước lụt vẫn còn sâu hoắm ở các khu dân cư khiến cuộc sống của người dân chưa thể trở lại bình thường.

Chuyến ghe chở những suất cơm đến trao tận tay cho bà con vùng ngập lụt ở khối Bình Ninh.

Tại khối phố Bình Ninh, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng - khu vực thấp trũng này đón con nước đục ngầu dâng lên từ hạ lưu Vu Gia từ đêm 28, rạng sáng 29/10. Trong khoảng thời gian này, mực nước lũ liên tục tăng nhưng vẫn ở mức thấp so với cảnh ngập sâu tới tận nóc nhà tại một số địa phương trên thượng nguồn. Cho đến đêm 29, rạng sáng 30/10, bà con trong khối phố mới thực sự cuống cuồng khi lũ đạt đỉnh và dâng lên đến chóng mặt. Nhà nào nhà nấy ngập sâu từ 1 đến hơn 2m.

Và trong những ngày "sống chung" với lũ, người dân trong khối phố Bình Ninh đã cùng nhau viết nên nhiều câu chuyện nghĩa tình, chứa ăm ắp tình làng nghĩa xóm.

Trong buổi sáng đầu tiên các khu dân cư chìm trong biển nước, phương tiện hữu ích nhất có thể giúp người dân di chuyển ra ngoài là ghe nhỏ. Cũng chính từ đây, những chuyến ghe "0 đồng" được "khai sinh", khởi nguồn bởi những hộ dân hiếm hoi sở hữu ghe trên địa bàn khối phố.

Những chuyến ghe "0 đồng" chở người dân từ khu vực ngập lụt ra bên ngoài.

Đầu tiên là chiếc ghe của Đội xung kích phòng chống bão lũ khối phố Bình Ninh. Chiếc ghe này đã hoạt động gần như không ngừng nghỉ với hàng tá nhiệm vụ như: Chở người dân đi sơ tán, cấp cứu, phát lương thực tiếp tế,...

Và khi nhận thấy chiếc ghe duy nhất của Đội xung kích rơi vào tình trạng quá tải trước nhu cầu đi lại mỗi lúc một cao, nhiều hộ dân trong khối phố đã tình nguyện chung tay góp sức để vận hành những chuyến ghe nghĩa tình.

Hai ngày qua, sau khi hoàn tất công việc dọn dẹp đồ đạc tránh lũ, anh Nguyễn Đức Đấu (trú Tổ 7) rời khỏi nhà cùng với chiếc ghe của gia đình. Chiếc ghe được anh chèo ra neo đậu ở vị trí đầu đường dẫn vào trong xóm. "Ghe tôi hoạt động hầu như 24/24, bất kể khi nào bà con cần chở ra ngoài hoặc quay trở về nhà. Nếu không có người cần chở thì tôi nhận vận chuyển giúp hàng hóa, chủ yếu là lương thực, được bên ngoài gửi vào cho bà con. Việc chở người, hàng hóa đều hoàn toàn miễn phí. Tôi cảm thấy rất vui vì bản thân đã góp sức giúp bà con chòm xóm trong những tình cảnh khó khăn như thế này" - anh Đấu nói.

Những suất cơm nghĩa tình được gửi trao đến bà con khu vực ngập lụt.

Tiếp lời anh Đấu, chị Nguyễn Thị Kim Oanh - người phụ nữ trong những ngày qua sốt sắng với các hoạt động hỗ trợ bà con trong khối phố chống chọi với cơn lũ lịch sử - chia sẻ thêm, hai hôm nay, thông qua chị và một số anh cán bộ tổ dân phố, nhiều mạnh thường quân đã gửi hàng trăm suất cơm để sẻ chia với bà con trong vùng ngập lụt. "Bên cạnh đảm trách việc chở mọi người ra ngoài sắm sửa các đồ đạc thiết yếu trong những ngày sống chung với lũ, ghe của Đấu và một ghe khác của anh Tổ trưởng Tổ 7 còn nhận vận chuyển cơm từ các mạnh thường quân, sau đó chở đến từng nhà để trao cho người dân. Đón nhận những suất cơm nóng hổi giữa thời điểm lũ lụt bủa vây, bà con ai nấy rất xúc động" - chị Oanh bộc bạch.

Người phụ nữ xúc động sau khi đón nhận suất cơm từ chuyến xe "0 đồng".

Ngoài vận chuyển người, lương thực, trong những ngày qua, ghe của Đội xung kích phòng chống bão lũ khối phố cũng như một số ghe của các cá nhân trên địa bàn còn nhận chở người dân vùng ngập sâu đi sơ tán, người ốm đau đi cấp cứu.

Nhắc đến đây, chị Oanh thông tin thêm: "Khuya 29/10, khi mực nước lũ dâng cao và chạm đỉnh, một hộ dân thuộc Tổ 8 có cháu bé 5 tuổi bị sốt cao liên tục. Tiếp nhận thông tin, anh Hứa Văn Nhân đã tức tốc nhổ neo chiếc ghe đang đậu ở gần nhà để hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu trong đêm. May mắn cháu bé nhập viện kịp thời và tình trạng sốt cao đã giảm".