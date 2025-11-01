Những chuyến bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways bắt đầu cất cánh

(VTC News) -

7h15 sáng nay, chuyến bay thương mại đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways (SPA) bằng máy bay Airbus A321 mang số hiệu 9G1203 đã rời đường băng sân bay Nội Bài, đưa 220 hành khách đầu tiên đến Phú Quốc.

Các chuyến kế tiếp mang số hiệu 9G1969 cất cánh từ TP.HCM lúc 8h50 và 9G2969 cất cánh từ Đà Nẵng lúc 8h35 cùng hướng về Phú Quốc.

Chuyến bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways. (Ảnh: Sun PhuQuoc Airways).

Trong đó, chuyến bay chặng Đà Nẵng - Phú Quốc là chuyến bay chào mừng đặc biệt nhân dịp khai trương hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways. Chặng bay Đà Nẵng - Phú Quốc dự kiến được khai thác thường lệ từ tháng 3/2026.

Còn ba đường bay nội địa: Phú Quốc - Hà Nội, Phú Quốc - TP.HCM và Hà Nội - TP.HCM được Sun PhuQuoc Airways chính thức khai thác thường lệ với các chuyến bay hàng ngày kể từ 1/11/2025.

Ngoài sự khởi đầu với ba đường bay: Phú Quốc - Hà Nội, Phú Quốc - TP.HCM và Hà Nội - TP.HCM, Sun PhuQuoc Airways lên kế hoạch mở rộng mạng bay, tăng tần suất khai thác từ đầu năm 2026.

Đặc biệt, cụm đường bay kết nối các thiên đường du lịch Đà Nẵng - Phú Quốc và Nha Trang - Phú Quốc sẽ được đưa vào khai thác thường lệ vào tháng 3/2026.

Từ năm 2026, hãng dự kiến mở rộng sang các đường bay quốc tế trực tiếp từ Phú Quốc đến Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ.

Sun PhuQuoc Airways được kỳ vọng tăng năng lực vận tải cho Phú Quốc, nơi đã đón 6,5 triệu khách (1,2 triệu khách quốc tế) trong 9 tháng đầu năm 2025, nhất là dịp cao điểm. Hãng dự kiến mở rộng mạng bay, kết nối Đà Nẵng, Nha Trang vào tháng 3/2026 và bay quốc tế từ năm 2026.

Sự xuất hiện của hãng hàng không mới diễn ra trong bối cảnh Phú Quốc đang phát triển mạnh mẽ và chuẩn bị đăng cai APEC 2027, đòi hỏi sự hoàn thiện đồng bộ về hạ tầng và dịch vụ.