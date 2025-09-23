Sun PhuQuoc Airways bay chuyến đầu tiên vào 1/11

(VTC News) -

Sun PhuQuoc Airways (SPA) vừa công bố lịch trình mở bán vé và khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên. Theo thông báo, vé sẽ được mở bán trên website chính thức của hãng từ ngày 15/10 và chuyến bay thương mại đầu tiên dự kiến cất cánh sau đó khoảng nửa tháng, vào ngày 1/11.

Doanh nghiệp này được cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không hồi tháng 6. Sáng 10/8, Sun PhuQuoc Airways đón máy bay Airbus A321NX đầu tiên tại sân bay quốc tế Phú Quốc. Đây là máy bay đầu tiên trong loạt 8 máy bay hiện đại sẽ lần lượt được bàn giao và cất cánh trong năm 2025. Máy bay được sản xuất mới từ nhà máy của Airbus tại Hamburg (Đức).

Hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways được đầu tư và phát triển bởi Tập đoàn Sun Group. Bộ Xây dựng đã cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc, tên thương hiệu Sun PhuQuoc Airways.

Trước đó, Thủ tướng đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án lập hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways với thời gian hoạt động 50 năm, quy mô đầu tư 2.500 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 1.000 tỷ đồng.

Trung tâm hoạt động chính của hãng (sân bay căn cứ) đặt tại cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Hãng được phép khai thác mô hình kinh doanh truyền thống - đầy đủ dịch vụ - chất lượng cao, kết hợp mô hình bay thuê chuyến (charter) hỗn hợp.

Lấy Phú Quốc làm tâm điểm, Sun PhuQuoc Airways sẽ kết nối các đường bay từ Phú Quốc tới Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và các thành phố trọng điểm khác.

Đối với thị trường quốc tế, Sun PhuQuoc Airways đặt mục tiêu kết nối Phú Quốc với các thành phố lớn và trung tâm du lịch hàng đầu tại châu Á, bao gồm các điểm đến tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và một số thị trường tiềm năng khác trong khu vực.

Hãng cũng dự kiến mở rộng mạng bay đến những thị trường du lịch giàu tiềm năng nhưng chưa được khai thác đường bay thẳng như Nga, Đông Âu, Trung Á, Trung Đông, châu Âu, Úc.