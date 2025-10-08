(VTC News) -

Người tuổi Mùi (còn gọi là tuổi Dê) thường được xem là những người có tính cách hiền hòa, nhân hậu, sống nội tâm và biết quan tâm đến người khác. Họ có trực giác tốt, làm việc cẩn trọng và có gu thẩm mỹ tinh tế.

Tuy nhiên, vì bản tính mềm yếu, người tuổi Mùi đôi khi dễ bị dao động, thiếu quyết đoán hoặc bị người khác lợi dụng. Do đó, việc lựa chọn cây phong thủy phù hợp không chỉ giúp họ thu hút tài lộc, may mắn mà còn hỗ trợ cân bằng năng lượng, tăng thêm bản lĩnh, giúp công danh sự nghiệp thuận lợi hơn.

Mỗi người tuổi Mùi có mệnh ngũ hành khác nhau, vì vậy việc chọn cây phong thủy cần dựa vào mệnh tương sinh, tương hợp để phát huy tối đa vận khí. Dưới đây là những gợi ý cụ thể cho từng mệnh.

Những cây phong thủy hợp với người tuổi Mùi mệnh Kim

Người mệnh Kim hợp với màu trắng, vàng, nâu đất. Những loại cây có lá hoặc hoa mang gam màu này được cho là giúp tăng năng lượng tích cực, hỗ trợ con đường tài lộc và công danh. Cây nên trồng:

- Cây lan Ý: Không chỉ thanh lọc không khí tốt mà còn mang ý nghĩa giúp chủ nhân bình tâm, sáng suốt, tránh thị phi.

- Cây kim ngân: Biểu tượng của tiền bạc và thịnh vượng, phù hợp đặt trong phòng khách hoặc bàn làm việc.

- Cây trầu bà vàng: Lá màu xanh ánh vàng giúp thu hút năng lượng dương, mang lại may mắn trong kinh doanh.

- Cây cọ Nhật: Giúp tăng vận quý nhân, mang lại sức khỏe và sự cân bằng trong cuộc sống.

Cây nên tránh: Những cây có màu đỏ hoặc tím (thuộc hành Hỏa) vì Hỏa khắc Kim, có thể gây xui xẻo hoặc cản trở may mắn.

Cây phong thủy hợp với người tuổi Mùi mệnh Thủy

Người tuổi Mùi mệnh Thủy thông minh, linh hoạt và dễ thích nghi. Tuy nhiên, họ thường dễ lo lắng, thiếu ổn định. Cây hợp mệnh giúp họ bình tâm hơn, tập trung năng lượng cho mục tiêu dài hạn. Cây nên trồng:

- Cây lưỡi hổ: Dáng thẳng đứng, tượng trưng cho ý chí mạnh mẽ, xua đuổi tà khí.

- Cây bạch mã hoàng tử: Mang ý nghĩa thăng tiến và quyền uy, rất hợp với người đang làm việc trong môi trường công sở.

- Cây kim tiền: Được mệnh danh là “cây phát tài”, giúp người tuổi Đinh Mùi gặp nhiều may mắn trong tài chính.

- Cây thủy tùng: Tên gọi gắn với yếu tố “thủy”, giúp cân bằng vận khí, tăng sức sống và sự kiên định.

- Cây ngọc bích: Lá xanh bóng, nhỏ như đồng xu – biểu tượng cho sự sung túc, an khang.

Nếu có thể, nên đặt cây phong thủy trong chậu thủy tinh hoặc trồng thủy sinh để tăng tính “Thủy” cho không gian sống.

Cây phong thủy hợp với người tuổi Mùi mệnh Hỏa

Người tuổi Mùi mệnh Hỏa năng động, sáng tạo và có tinh thần lãnh đạo, nhưng cũng dễ nóng nảy hoặc bốc đồng. Cây phong thủy hợp mệnh giúp họ giữ vững tinh thần và thu hút tài khí. Cây nên trồng:

- Cây phú quý: Có lá xanh viền đỏ, tượng trưng cho danh vọng và tiền tài, hợp phong thủy với người mệnh Hỏa.

- Cây hồng môn: Hoa đỏ rực rỡ, biểu trưng cho may mắn và thành công trong công việc.

- Cây trầu bà đỏ: Giúp người tuổi Kỷ Mùi hóa giải xui xẻo, củng cố tinh thần.

- Cây vạn lộc: Đúng như tên gọi, được cho là mang lại nhiều lộc lá cho gia chủ, đặc biệt trong kinh doanh.

- Cây đa búp đỏ: Biểu tượng của sức mạnh và sự bền vững, giúp gia đình luôn êm ấm.

Có thể kết hợp thêm chậu gốm màu trắng hoặc ánh kim để tạo mối tương sinh Hỏa – Thổ – Kim, giúp vận khí lưu thông tốt hơn.

Cây phong thủy hợp với người tuổi Mùi mệnh Thổ

Người tuổi Mùi mệnh Thổ thường điềm đạm, chắc chắn, có chí tiến thủ và rất trung thành, hợp cây có sắc vàng, nâu, đỏ hoặc cam. Cây phong thủy hợp mệnh Thổ sẽ giúp họ phát triển sự nghiệp bền vững, duy trì các mối quan hệ hài hòa. Cây nên trồng:

- Cây sen đá nâu: Biểu tượng của tình yêu bền vững, đồng thời mang năng lượng đất – rất hợp mệnh Thổ.

- Cây vạn niên thanh: Giúp điều hòa sinh khí, mang lại may mắn và bình an cho gia đạo.

- Cây lưỡi hổ vàng: Có lá viền vàng, phù hợp với hành Thổ, được cho là giúp hóa giải vận xui, mang đến sự bảo vệ mạnh mẽ.

- Cây cau tiểu trâm: Dáng thanh cao, tượng trưng cho ý chí vươn lên và sự nghiệp bền lâu.

- Cây trạng nguyên: Hoa đỏ rực rỡ, được cho là giúp người mệnh Thổ có thêm sinh khí và thành công trong học tập, thi cử, công danh.

Nên dùng chậu gốm sứ hoặc đất nung, tránh chậu kim loại vì Kim khắc Thổ.

Cây phong thủy hợp với người tuổi Mùi mệnh Mộc

Người tuổi Mùi mệnh Mộc ôn hòa, nhân hậu, thích giúp đỡ người khác. Họ hợp với cây có hình dáng mềm mại, màu xanh lá – tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển. Nên chọn cây lá xanh tươi, thân gỗ hoặc leo. Cây nên trồng:

- Cây ngọc ngân: Lá xanh trắng hài hòa, mang lại sự may mắn và tài lộc cho người mệnh Mộc.

- Cây trầu bà xanh: Biểu tượng của sự thịnh vượng, giúp công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió.

- Cây thiết mộc lan: Mang yếu tố “Mộc” mạnh, đem đến sức sống, thăng tiến và tài lộc.

- Cây kim ngân bím tóc: Giúp cân bằng năng lượng, được cho là thu hút tiền tài, hợp đặt ở góc phòng khách hoặc cửa chính.

- Cây phát lộc: Mang năng lượng dương mạnh, tượng trưng cho sự may mắn và sung túc.

Ngoài ra, người mệnh Mộc nên đặt cây ở hướng Đông hoặc Đông Nam – hướng đại cát, được cho là giúp kích hoạt năng lượng thịnh vượng trong phong thủy.

Một số lưu ý chung khi trồng cây phong thủy

- Tránh để cây héo úa: Vì cây chết hoặc khô là dấu hiệu của năng lượng tiêu cực, có thể ảnh hưởng đến vận khí gia chủ.

- Thường xuyên lau lá, thay nước (với cây thủy sinh): Giúp duy trì sinh khí, tránh tích tụ năng lượng xấu.

- Đặt cây ở vị trí cát lợi: Như gần cửa sổ, bàn làm việc, bàn tiếp khách hoặc ban công hướng sáng.

- Không nên lạm dụng quá nhiều cây: Vì dễ làm không gian ngột ngạt, phản tác dụng phong thủy.

