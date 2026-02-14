Những bước kiểm tra ô tô quan trọng trước hành trình về quê ăn Tết

(VTC News) -

Mỗi dịp Tết đến xuân về, hàng triệu gia đình Việt lựa chọn ô tô cá nhân làm phương tiện về quê đoàn tụ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít sự cố kỹ thuật xảy ra đúng vào thời điểm “nhạy cảm” này, đó là khi các trạm cứu hộ quá tải, gara nghỉ lễ hoặc chi phí sửa chữa tăng cao.

Chi tiết cơ bản nhưng dễ quên

Theo thống kê của các đơn vị cứu hộ giao thông, dịp Tết Nguyên đán là thời điểm số lượng xe gặp sự cố giữa đường tăng mạnh, phần lớn đến từ những lỗi rất cơ bản như hết ắc quy, lốp quá mòn hoặc hệ thống làm mát trục trặc.

Lái xe nên kiểm tra xe ô tô kỹ càng trước các hành trình dài. (Ảnh: carcility)

Hạng mục đầu tiên cần kiểm tra là lốp xe. Không chỉ quan sát bằng mắt thường, người lái nên kiểm tra độ mòn gai lốp, áp suất từng bánh và đặc biệt là lốp dự phòng.

Việc chở đủ tải, chạy đường dài liên tục sẽ khiến lốp chịu áp lực lớn hơn ngày thường, chỉ một vết nứt nhỏ cũng có thể dẫn tới nổ lốp trên cao tốc.

Ắc quy là bộ phận tiếp theo không nên bỏ qua. Ô tô ít sử dụng trước Tết, cộng thêm thời tiết lạnh ở miền Bắc có thể khiến ắc quy yếu đi nhanh chóng. Nếu xe có dấu hiệu đề nổ chậm, đèn yếu hoặc đã sử dụng 2 - 3 năm, người dùng nên cân nhắc kiểm tra hoặc thay thế sớm.

Ngoài ra, hệ thống phanh cần được rà soát kỹ lưỡng. Má phanh mòn, phanh kêu hoặc pedal phanh có cảm giác bất thường là những dấu hiệu cảnh báo rõ ràng, đặc biệt nguy hiểm khi di chuyển trên đường đèo, dốc hoặc trong điều kiện giao thông đông đúc ngày Tết.

Chi tiết nhỏ quyết định sự an toàn

Bên cạnh các hạng mục “cốt lõi”, nhiều sự cố ngày Tết lại đến từ những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ. Dầu động cơ và nước làm mát là hai yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành liên tục của xe.

Dầu đã quá hạn sử dụng hoặc nước làm mát thiếu hụt có thể khiến động cơ quá nóng khi chạy đường dài, đặc biệt trong điều kiện tắc đường kéo dài.

Hệ thống đèn và gạt mưa cũng cần được kiểm tra trước chuyến đi. Thực tế cho thấy, nhiều gia đình chọn khởi hành ban đêm hoặc sáng sớm để tránh ùn tắc. Đèn pha, đèn hậu, đèn xi-nhan hoạt động không ổn định sẽ làm giảm đáng kể khả năng quan sát và tăng nguy cơ va chạm. Trong khi đó, thời tiết mưa phùn, sương mù đặc trưng dịp cận Tết ở miền Bắc đòi hỏi gạt mưa phải hoạt động hiệu quả.

Một yếu tố khác thường bị bỏ quên là điều hòa và hệ thống thông gió. Xe chở đủ người, di chuyển nhiều giờ liên tục, nếu điều hòa hoạt động kém sẽ gây mệt mỏi, giảm sự tập trung của người lái. Đây cũng là một trong số các nguyên nhân gián tiếp dẫn tới tai nạn giao thông.

Lượng phương tiện di chuyển đường dài tăng cao mỗi dịp cuối năm.

Giấy tờ, vật dụng dự phòng

Ngoài yếu tố kỹ thuật, việc chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và vật dụng dự phòng là điều không thể thiếu. Giấy đăng ký xe, Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự, giấy phép lái xe, Chứng nhận đăng kiểm xe cơ giới còn hiệu lực,... cần được sắp xếp gọn gàng, dễ lấy khi cần.

Ngoài ra, việc nạp sẵn tiền cho dịch vụ thu phí tự động không dừng VETC cũng là điều không nên quên trước mỗi hành trình.

Về vật dụng, người lái nên chuẩn bị sẵn tam giác phản quang, dây câu bình, bơm lốp mini, đèn pin và bộ dụng cụ sửa chữa cơ bản. Những trang bị này không thay thế được cứu hộ chuyên nghiệp nhưng đủ giúp người dùng xử lý tình huống tạm thời khi gặp sự cố ở khu vực xa trung tâm.

Đặc biệt, ứng dụng dẫn đường cập nhật cũng là “vật bất ly thân” trong bối cảnh nhiều tuyến đường thay đổi tổ chức giao thông dịp Tết. Việc nắm trước lộ trình, điểm dừng nghỉ, trạm xăng trên đường sẽ giúp hành trình di chuyển chủ động và bớt căng thẳng hơn.

Các chuyên gia khuyến cáo, người dùng nên thực hiện kiểm tra xe trước Tết ít nhất 5 ngày thay vì sát ngày khởi hành. Điều này giúp tránh tình trạng quá tải tại các gara đồng thời có thời gian xử lý triệt để nếu phát hiện lỗi phát sinh.