Địa phương nào tập trung nhiều giáo sư, phó giáo sư nhất Việt Nam?

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT tại Hội nghị giáo dục đại học năm 2025, cả nước hiện có gần 94.000 giảng viên đại học, tăng liên tiếp bốn năm qua. Trình độ của đội ngũ giảng viên đại học hiện nay như sau:

Thống kê số lượng đội ngũ giảng viên các năm. (Nguồn: Bộ GD&ĐT)

Tỉ lệ giảng viên có chức danh giáo sư và phó giáo sư cũng tăng dần đều hằng năm (năm 2024: 743 giáo sư, 5.629 phó giáo sư; năm 2025: 785 giáo sư, 5.908 phó giáo sư). Hà Nội hiện đang dẫn đầu cả nước về số lượng giáo sư, phó giáo sư làm việc trong các trường đại học.

Số lượng giáo sư, phó giáo sư đang làm việc tại các cơ sở giáo dục đại học tại Hà Nội là 3.933/6.814 người, chiếm trên 57% cả nước.

Phân bố đội ngũ giảng viên theo trình độ. (Nguồn: Bộ GD&ĐT)

Hà Nội, Đồng bằng sông Hồng có đội ngũ giảng viên đạt trình độ tiến sĩ lớn nhất cả nước. Theo quy định, giảng viên đại học cần có trình độ thạc sĩ trở lên. Trong đó, số tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư là một trong những điều kiện cần để các trường được mở ngành, chương trình đào tạo.

Cả nước hiện có khoảng 250 cơ sở giáo dục đại học. Tỷ lệ 35% giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên là cao nhất từ trước tới nay. Trước đó vào năm 2018, tỷ lệ này là 25%, rồi tăng lên trên 31% vào năm 2021. Năm ngoái, Bộ GD&ĐT cho biết đã đạt tỷ lệ 33%.

Trong Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ GD&ĐT đặt mục tiêu phấn đấu đối với giáo dục đại học đến năm 2030, tỷ lệ giảng viên đại học trình độ tiến sĩ đạt ít nhất 40%.