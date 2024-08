Những ai nên hạn chế ăn quả ổi?

(VTC News) -

Những ai nên hạn chế ăn ổi?

Không chỉ trái ổi mà lá ổi cũng rất tốt cho sức khoẻ. Một số nghiên cứu cho thấy, lá ổi giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch. Tuy vậy, trong ổi có một số hợp chất mà không phải ai cũng ăn được. Dưới đây là những người được khuyến cáo nên hạn chế ăn quả ổi.

Báo VnExpress dẫn nguồn trang E Times, MedicineNet cho biết, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, chất xơ trong ổi giúp làm mềm phân, cải thiện nhu động ruột, nhuận tràng, tốt cho người táo bón. Tuy nhiên, một số người bệnh tiêu hóa nên hạn chế ăn ổi vì những lý do dưới đây.

Đầy hơi

Ổi dồi dào vitamin C, gấp 5 lần so với cam. Vitamin C hòa tan trong nước, nếu ăn quá nhiều, cơ thể khó hấp thụ vitamin C, đường fructose, dẫn đến đầy hơi. Bạn nên ăn ổi khi cơ thể ổn định, hệ tiêu hóa khỏe, 1-2 quả ổi mỗi ngày. Người thường xuyên đầy hơi cần hạn chế.

Những người bị hội chứng ruột kích thích

Ổi rất giàu chất xơ, có thể giúp giảm táo bón và thúc đẩy tiêu hóa, nhưng tiêu thụ quá nhiều ổi có thể làm rối loạn hệ thống tiêu hóa của bạn, đặc biệt nếu bạn đang bị hội chứng ruột kích thích.

Ổi tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng có thể ăn được.

Những người bị bệnh tiểu đường

Ổi là một trong những loại trái cây ưa thích với những người bị bệnh tiểu đường do chỉ số đường huyết thấp. Tuy nhiên, nếu trong chế độ ăn uống của mình có ổi thì những người bị tiểu đường cần phải theo dõi lượng đường trong máu của mình thường xuyên.

Báo Lao động dẫn nguồn trang Timesofindia cho biết, theo các nghiên cứu trong 100 gram ổi cắt nhỏ chứa 9 gram đường tự nhiên. Do đó, ăn quá nhiều có thể làm tăng lượng đường trong máu, nên ăn uống điều độ là lựa chọn tốt nhất.

Phụ nữ có thai và cho con bú

Đối với phụ nữ đang mang thai và cho con bú nên giảm lượng ổi ăn hàng ngày nếu gặp tình trạng táo bón, nguyên nhân là do ổi chứa nhiều chất xơ nên khi đi vào cơ thể sẽ cần nhiều thời gian để tiêu hóa hết.

Trong khi đó, thai nhi càng lớn thì càng chèn ép vào dạ dày và đường ruột, cộng với cơ thể người mẹ có nhiều thay đổi bất thường, từ đó gây ra tình trạng đầy hơi, táo bón.

Ăn bao nhiêu là đủ?

Một trái ổi mỗi ngày là đủ. Bạn có thể ăn giữa buổi hoặc trước, sau khi vận động để nạp năng lượng cho cơ thể. Không nên ăn khi đói. Tránh ăn vào buổi tối vì bạn có thể bị cảm lạnh và ho.

Trên đây là những người không nên ăn ổi, nếu bạn thuộc nhóm những người trên hãy hạn chế ăn loại quả này nhé.