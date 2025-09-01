Những ai không nên ăn nhiều na?

(VTC News) -

Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội, mỗi ngày chỉ nên ăn một quả để tránh gây mất cân bằng cơ thể. Ngoài ra, do na chứa lượng đường khá cao, người mắc bệnh tiểu đường hoặc phụ nữ mang thai có tiền sử tiểu đường cần hạn chế ăn.

Bạn cũng cần lưu ý chỉ ăn na khi đã chín hoàn toàn. Na chín nửa chừng còn chứa chất tannin – khi kết hợp với thức ăn hàng ngày dễ gây rối loạn tiêu hóa, táo bón và khó tiêu.

Chuyên gia cũng khuyến cáo, người tiêu dùng cần đặc biệt chú ý đến hạt na vì đây là bộ phận chứa độc tố, có thể gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe nếu sử dụng sai cách.

Hạt na có vỏ dày, cứng, thường không bị tiêu hóa mà được thải ra ngoài qua đường tiêu hóa. Vì vậy, nếu vô tình nuốt phải hạt còn nguyên, người dùng không cần quá lo lắng.

Tuy nhiên, trường hợp hạt na bị dập nát – đặc biệt là khi nhai vỡ – lại vô cùng nguy hiểm. Phần nhân hạt chứa các hợp chất có độc tính cao như squamosten A, anoslin, neo-desacetyluvaricin, squamocin, squamostatin. Những chất này thuộc nhóm acetogenin – có khả năng ức chế enzym trong tế bào, gây độc mạnh, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nếu nuốt phải số lượng lớn.

“Dân gian từng dùng hạt na giã nát để trị chấy, rận, sâu bọ – điều đó cho thấy độc tính mạnh của hạt na. Tuy nhiên, việc sử dụng hạt không đúng cách có thể phản tác dụng, gây hại cho con người”, lương y Bùi Đắc Sáng cảnh báo.

Na là loại trái cây quen thuộc vào mùa thu, vị ngọt thơm, dễ ăn, nhiều người yêu thích.

Không chỉ khi ăn uống, độc tố từ hạt na cũng có thể gây hại nếu tiếp xúc qua da hoặc niêm mạc. Trong đó, mắt là khu vực dễ bị tổn thương nghiêm trọng.

Nếu để độc tố từ hạt na bắn vào mắt, người dùng có thể bị bỏng mắt, bỏng biểu mô giác mạc. Trường hợp sơ cứu không đúng cách có thể dẫn đến viêm loét giác mạc, nguy cơ mù lòa vĩnh viễn.

Ngoài ra, khi để hạt na dính vào da, đặc biệt là vết thương hở dễ gây viêm loét, hoại tử mô. Vì vậy, cần tránh dùng hạt na để đắp ngoài da nếu không có chỉ định từ chuyên gia y học cổ truyền.

Dù hạt chứa độc, nhưng phần thịt na lại rất bổ dưỡng. Trong Đông y, na vị ngọt, hơi chua, tính ẩm, giúp thanh nhiệt, tiêu khát, hỗ trợ điều trị tiểu đường, nhọt vú, tốt cho người mới ốm dậy, phụ nữ sau sinh và người cao tuổi.

Na dễ ăn, phù hợp với cả trẻ nhỏ và người già. Tuy nhiên, cha mẹ cần thận trọng khi cho trẻ ăn na để tránh nguy cơ hóc, sặc do nuốt phải hạt. Tốt nhất nên tách hạt kỹ và vứt ngay vào thùng rác, không để trẻ nhỏ nghịch chơi hoặc ngậm hạt vì rất nguy hiểm.

Na là loại quả giàu dưỡng chất, tốt cho sức khỏe nếu sử dụng đúng cách. Tuy nhiên, độc tố trong hạt na là điều không thể chủ quan. Người tiêu dùng cần trang bị kiến thức đầy đủ khi sử dụng loại quả này để tránh những hậu quả đáng tiếc.