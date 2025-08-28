Ăn na bao nhiêu là đủ để không lo nóng trong, tăng cân?

Na còn gọi là mãng cầu ta, có nguồn gốc từ Nam Mỹ và được trồng phổ biến tại Việt Nam. Mùa thu hoạch kéo dài từ tháng 8 đến tháng 12. Không chỉ ngon miệng, quả na còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe:

Tốt cho tim mạch và huyết áp: Magie giúp phòng ngừa cơn đau tim, vitamin B6 giảm nguy cơ bệnh tim, trong khi kali và magie góp phần điều hòa huyết áp. Hàm lượng chất xơ và niacin giúp giảm cholesterol, từ đó phòng xơ vữa động mạch, gan nhiễm mỡ.

Bổ sung năng lượng cho cơ và xương khớp: Kali trong na hỗ trợ phục hồi cơ bắp, giảm mệt mỏi. Magie giúp cân bằng nước, loại bỏ axit uric, giảm nguy cơ gout và viêm khớp.

Na là loại trái cây thơm ngon, được nhiều người ưa chuộng bởi vị ngọt bùi và giá trị dinh dưỡng cao.

Lợi cho phụ nữ mang thai: Na chứa nhiều sắt, vitamin B6, giúp cải thiện tâm trạng, giảm ốm nghén, hỗ trợ sản xuất sữa mẹ và tốt cho sự phát triển của thai nhi.

Các công dụng khác: Hợp chất acetogenin có khả năng ức chế tế bào tiền ung thư da; vitamin C và A giúp tăng cường thị lực và hệ miễn dịch; chất xơ hỗ trợ tiêu hóa, phòng táo bón; vitamin B6 giảm ho, ngăn hen suyễn tái phát.

Ăn na có nóng không?

Câu trả lời là không, nếu ăn với lượng vừa phải, nhưng nếu ăn quá nhiều, lượng đường tự nhiên cao trong quả na có thể khiến cơ thể bị “nóng trong”, dễ nổi mụn nhọt, ngứa ngáy, đặc biệt ở những người vốn có cơ địa nóng.

Na cũng là loại trái cây nhiều năng lượng: một quả cỡ vừa chứa khoảng 139 - 186 calo. Vì vậy, nếu ăn nhiều dễ dẫn tới tăng cân. Bên cạnh đó, na giàu kali, không phù hợp với người suy thận, người mắc tiểu đường hoặc tiểu đường thai kỳ cũng cần hạn chế.

Những sai lầm khi ăn na mà nhiều người mắc phải

Để tận hưởng trọn vẹn hương vị và lợi ích của quả na mà không gây hại sức khỏe, cần tránh những thói quen sai lầm sau:

Ăn na chưa chín: Quả ương chứa nhiều tannin, dễ gây táo bón, khó tiêu.

Cắn vỡ hạt na: Hạt na chứa độc tố, có thể gây kích ứng da và đau dữ dội nếu nuốt phải.

Ăn quá nhiều: Không chỉ gây nóng trong, dư thừa calo mà còn làm mất cân bằng dinh dưỡng.

Ăn sai thời điểm: Không nên ăn na ngay trước khi đi ngủ vì dễ gây tăng cân.

Bỏ qua yếu tố sức khỏe cá nhân: Người huyết áp thấp ăn nhiều na có thể bị chóng mặt, ngất xỉu do hàm lượng sắt và kali cao.

Người trưởng thành khỏe mạnh chỉ nên ăn 1-2 quả na mỗi ngày. Ăn đúng cách và điều độ, quả na sẽ là món quà dinh dưỡng tốt cho sức khỏe mà không lo “nóng trong” như nhiều người vẫn nghĩ.