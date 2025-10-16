Nhóm người không nên dùng hoa đu đủ đực

(VTC News) -

Hoa đu đủ đực từ lâu được sử dụng trong y học cổ truyền như vị thuốc quý, hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý nhờ chứa các hoạt chất có tính kháng viêm, chống oxy hóa và tăng cường sức đề kháng.

Theo Lương y Đa khoa Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội, việc sử dụng hoa đu đủ đực không đúng cách, hoặc áp dụng tùy tiện có thể gây ra nhiều tác dụng phụ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Đây là loại thảo dược không dành cho tất cả mọi người.

Những người cần tránh hoàn toàn loại hoa này gồm phụ nữ đang mang thai hoặc đang cho con bú. Lý do một số thành phần trong hoa có thể ảnh hưởng đến thai nhi hoặc tiết qua sữa mẹ, gây kích ứng ở trẻ sơ sinh.

Trẻ nhỏ dưới ba tuổi cũng không nên sử dụng vì hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện, dễ bị rối loạn. Với những người cơ địa hàn, hay bị lạnh bụng, tiêu chảy, hoa đu đủ đực có thể khiến tình trạng trở nên trầm trọng hơn do đặc tính mát của nó.

Hoa đu đủ đực được đánh giá cao về dược tính.

Ngoài ra, những người có tiền sử dị ứng phấn hoa cũng cần thận trọng, vì có thể xuất hiện các phản ứng như nổi mẩn, ngứa, buồn nôn hoặc thậm chí là khó thở.

Khi gặp bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong quá trình sử dụng, người dùng cần ngưng ngay và theo dõi sức khỏe, tránh tiếp tục sử dụng khi chưa có sự tư vấn y tế.

Ngoài nhóm người sử dụng, cách dùng và liều lượng cũng đóng vai trò quan trọng. Việc lạm dụng hoa đu đủ đực, sử dụng quá liều hoặc kéo dài liên tục trong thời gian dài có thể gây rối loạn tiêu hóa, đau bụng, mệt mỏi và ảnh hưởng đến chức năng gan thận.

Một số sai lầm phổ biến khác là kết hợp hoa đu đủ đực với những thực phẩm không phù hợp như đậu xanh, cà pháo, măng chua – vốn dễ gây tương tác làm giảm dược tính hoặc gây khó tiêu. Đặc biệt, hoa không nên dùng chung với rượu, bia, thuốc lá vì có thể làm gia tăng độc tính, gây hại cho gan và hệ tiêu hóa.

Lương y Bùi Đắc Sáng cảnh báo, tuyệt đối không kết hợp hoa với rễ cây đu đủ đực vì có thể sản sinh ra chất độc, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Để phát huy công dụng và tránh tác dụng phụ, người dùng nên sử dụng hoa đu đủ đực sau bữa ăn, không dùng khi bụng đói, và nên uống nhiều nước để hỗ trợ quá trình đào thải độc tố.

Việc dùng đúng liều lượng, không kéo dài quá mức, đặc biệt trong trường hợp sử dụng với mục đích hỗ trợ điều trị bệnh, cần có sự hướng dẫn từ bác sĩ hoặc thầy thuốc có chuyên môn.

Trong phạm vi y học cổ truyền và các nghiên cứu hiện đại, hoa đu đủ đực mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nếu sử dụng đúng cách. Với hệ tiêu hóa, enzyme papain trong hoa giúp kích thích nhu động ruột, giảm đầy hơi, táo bón và hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.

Các vitamin như A, C, E và folate trong hoa góp phần nâng cao miễn dịch, chống viêm, bảo vệ niêm mạc đường ruột. Đối với hệ tim mạch, hoạt chất beta-carotene và các chất chống oxy hóa trong hoa có tác dụng làm giảm cholesterol xấu, bảo vệ thành mạch, ngăn ngừa xơ vữa động mạch và ổn định huyết áp.

Hoa cũng được biết đến như vị thuốc hỗ trợ tốt cho hệ hô hấp, nhờ khả năng kháng viêm, tiêu đờm, giảm ho, giảm đau rát cổ họng. Một số nghiên cứu từ Mỹ và Úc cho thấy hoa đu đủ đực chứa lycopene và carotenoids – các hoạt chất có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, hỗ trợ điều trị các bệnh như ung thư vú, tuyến tiền liệt, phổi và bạch cầu.

Ngoài ra, với người bị tiểu đường, hoa đu đủ đực giúp kiểm soát đường huyết nhờ tác dụng kích thích sản xuất insulin.

Đối với người béo phì hoặc đang giảm cân, lượng chất xơ dồi dào trong hoa giúp tăng khả năng chuyển hóa chất béo, ngăn ngừa tích mỡ tại gan và các cơ quan khác như bụng, đùi, bắp tay.

Tuy sở hữu nhiều công dụng quý giá, hoa đu đủ đực không thể thay thế thuốc chữa bệnh và không nên được sử dụng một cách tùy tiện.

Để tránh rủi ro và tận dụng hiệu quả dược tính của loại hoa này, người dùng cần hiểu rõ cơ địa, điều kiện sức khỏe hiện tại cũng như tuân thủ chỉ dẫn chuyên môn khi sử dụng. Dược liệu tự nhiên chỉ phát huy hiệu quả khi được dùng đúng người, đúng liều và đúng thời điểm.