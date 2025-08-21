Nhóm côn đồ cầm tuýp sắt, súng ná bắn đạn bi tấn công người đi đường

(VTC News) -

Ngày 21/8, Công an phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng, cho biết đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng do cả chục thanh thiếu niên gây ra.

Nhóm côn đồ hành hung người đi đường. (Ảnh:C.A)

Trước đó, khoảng 9h ngày 20/8, Công an phường Hội An Tây tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của P.V.B. (SN 2007, trú phường Hội An Đông).

Theo trình bày của B., tối 18/8, khi đang lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng, B. bị nhóm đối tượng chạy xe mô tô dùng hung khí tấn công.

Chúng sử dụng tuýp sắt dài khoảng 2 mét đánh vào lưng và dùng súng ná bắn đạn bi sắt bắn vào vùng cằm, khiến B. phải khâu vết thương, trên lưng có nhiều vết hằn dài.

Chỉ sau hơn 2 giờ truy xét, đến 11h cùng ngày, công an xác định được 10 đối tượng liên quan. Đa số đều trong độ tuổi 15–18, trú tại các phường Điện Bàn Đông và Mân Thái (TP Đà Nẵng).

Công an phường Hội An Tây đã triệu tập 8 đối tượng đến trụ sở để làm việc. Qua đấu tranh, nhóm côn đồ này thừa nhận do có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác ở khu vực Cửa Đại nên nhiều lần hẹn đánh nhau.

Tối 18/8, cả nhóm chuẩn bị hung khí, che biển số xe, che mặt rồi đi tìm đối thủ. Khi gặp P.V.B đi ngang qua, chúng đã tấn công nhằm dằn mặt.

Tang vật bị thu giữ gồm 1 tuýp sắt, 2 con dao, 1 súng ná bắn đạn bi sắt cùng 4 xe máy là phương tiện gây án.

Đáng chú ý, sau khi gây án, nhóm này thay đổi màu xe từ xanh sang đen nhằm đánh lạc hướng lực lượng điều tra.