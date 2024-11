Khởi tố 13 thanh, thiếu niên ở Nghệ An mang dao kiếm đuổi đánh nhau trên đường

(VTC News) -

Tối 18/11, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 13 thanh, thiếu niên về tội gây rối trật tự công cộng gồm: T.H.S., N.Đ.T., N.V.K., L.B.P. (sinh năm 2006), N.Q.H., N.S.H. (sinh năm 2007), N.X.T. (sinh năm 2004), L.Q.M. (sinh năm 2005), đều trú tại huyện Nam Đàn; N.C.B., T.H.D., N.H.K. (sinh năm 2008), N.D.T., N.Đ.H.H. (sinh năm 2007), đều trú tại huyện Thanh Chương (Nghệ An).

Nhóm thanh thiếu niên bị khởi tố cùng tang vật tại cơ quan Công an. (Ảnh: CA Nghệ An)

Quá trình điều tra, Công an huyện Nam Đàn xác định, tối 2/11, tại huyện Nam Đàn, do mâu thuẫn trong quá trình tham gia giao thông, nhóm thanh, thiếu niên ở độ tuổi từ 14 - 20 tuổi trú huyện Nam Đàn và huyện Thanh Chương điều khiển xe máy phóng nhanh, vượt ẩu đem theo hung khí (kiếm, dao…) rượt đuổi, đánh nhau, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và gây mất an ninh trật tự.

Bước đầu, Công an huyện Nam Đàn làm rõ hơn 30 thanh thiếu niên liên quan đến vụ án kể trên và thực hiện khởi tố 13 bị can về tội gây rối trật tự công cộng, được quy định tại Khoản 2, Điều 318, Bộ Luật Hình sự. Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cách đây khoảng 1 tháng, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cũng tạm giữ hình sự 5 người trú tại thị xã Hoàng Mai và huyện Anh Sơn (Nghệ An) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, củng cố hồ sơ, tài liệu liên quan để thực hiện khởi tố vụ án, khởi tố các bị can theo quy định của pháp luật.

Theo đó, khoảng 12h30 ngày 12/10, thông qua mạng xã hội Facebook, Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện tại nhà Nguyễn Đình Lương (sinh năm 1971, trú phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai) diễn ra việc đốt pháo nổ trong quá trình tổ chức đám cưới.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lãnh đạo Công an thị xã Hoàng Mai nhanh chóng cử lực lượng tập trung điều tra, xác minh làm rõ. Qua đó, xác định có 05 người liên quan gồm: Nguyễn Đình Trường (sinh năm 1994), Vũ Minh Thoại (sinh năm 1989), Vũ Văn Vinh (sinh năm 1988), Lưu Văn Quỳnh (sinh năm 2006) cùng trú tại phường Quỳnh Xuân (thị xã Hoàng Mai) và Võ Văn Hậu (sinh năm 1986, trú tại xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn).