Bắt 2 người đàn ông cầm hung khí đánh nhau giữa đường ở TP.HCM

(VTC News) -

Công an TP.HCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Mai Đình Bá (34 tuổi, ngụ phường Tam Bình) và Nguyễn Hùng (56 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình) để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h10 ngày 5/8, trước địa chỉ 194 đường Tô Ngọc Vân (phường Hiệp Bình, TP Thủ Đức trước đây), Bá và Hùng xảy ra mâu thuẫn khi lưu thông trên đường. Thời điểm này trời vừa mưa xong, giao thông ùn tắc, cả hai xô xát và dùng vật bằng kim loại sắt tấn công nhau, gây náo loạn khu vực.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM tổ chức truy xét và mời cả hai về trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, hai người đàn ông khai nguyên nhân xuất phát từ va chạm giao thông.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân khi xảy ra va chạm hoặc tranh chấp trên đường cần bình tĩnh, kiềm chế, không sử dụng bạo lực để tránh vi phạm pháp luật, đồng thời thông báo ngay cho lực lượng chức năng để được giải quyết.