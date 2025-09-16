Nhồi máu cơ tim 'núp bóng' triệu chứng bệnh dạ dày

(VTC News) -

Nghĩ cơn đau do loét dạ dày tái phát người đàn ông 53 tuổi vào viện yêu cầu nội soi. Tuy nhiên, bác sĩ thăm khám phát hiện những dấu hiệu bất thường, không điển hình cho bệnh lý tiêu hóa.

Trong quá trình khai thác triệu chứng, bác sĩ phát hiện cơn đau bụng của bệnh nhân thường xuất hiện khi gắng sức như leo cầu thang, thuyên giảm khi nghỉ ngơi. Ngoài ra, bệnh nhân còn có tiền sử tăng huyết áp và đang dùng thuốc điều trị.

Dù bệnh nhân muốn nội soi dạ dày, bác sĩ thuyết phục chuyển hướng khám tim mạch. Kết quả điện tâm đồ không phát hiện bất thường, nhưng xét nghiệm Troponin T hs – dấu ấn sinh học đặc hiệu cho tổn thương cơ tim - lại tăng cao đột biến, ở mức 1425 ng/mL (ngưỡng bình thường dưới 14 ng/mL).

Với kết quả này, bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim, nhanh chóng được chuyển can thiệp mạch vành cấp cứu, đặt một stent. Sau 2 ngày điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe ổn định.

Nhiều người ở độ tuổi 49-53 dễ gặp vấn đề tim mạch. (Ảnh minh hoạ: AI)

Lý giải về hiện tượng nhiều người ở độ tuổi 49-53 dễ gặp vấn đề tim mạch, bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Quang Minh - Trưởng khoa Tim mạch, Hệ thống Y tế Medlatec cho rằng, điều này có cơ sở khoa học. Đây là giai đoạn cơ thể bước vào thời kỳ chuyển đổi nội tiết, mạch máu bắt đầu xơ cứng rõ rệt hơn.

Cùng với đó, ở nam giới, đây cũng là lúc áp lực công việc, stress, thói quen uống bia rượu, ăn uống thiếu kiểm soát tích tụ lâu năm bắt đầu “phát tác”. Các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đường huyết cao... phát triển âm thầm, khiến lòng mạch bị xơ vữa.

Một vấn đề khác là sự chủ quan. “Nhiều người ở tuổi này vẫn nghĩ mình còn khỏe, bỏ qua việc kiểm tra sức khỏe định kỳ. Khi lòng mạch đã hẹp, chỉ cần leo cầu thang hay căng thẳng nhẹ cũng đủ kích hoạt cơn đau ngực hoặc thậm chí là... đau bụng”, bác sĩ Minh cảnh báo.

Ông cũng nhấn mạnh, nhồi máu cơ tim không phải lúc nào cũng biểu hiện điển hình bằng đau thắt ngực dữ dội và khó thở. Một số triệu chứng khác có thể gặp bao gồm: cảm giác tức nặng ngực, đau vùng thượng vị, đau lan lên lưng, hàm, cánh tay; mệt mỏi bất thường; vã mồ hôi lạnh; buồn nôn, nôn; choáng váng hoặc chóng mặt đột ngột, nhịp tim nhanh...

“Triệu chứng đôi khi mơ hồ, dễ bỏ sót. Nếu xuất hiện bất kỳ biểu hiện bất thường nào như trên, người bệnh cần đến cơ sở y tế có khả năng can thiệp tim mạch để được xử trí kịp thời. 'Giờ vàng' trong điều trị nhồi máu cơ tim chỉ từ 1-2 giờ đầu kể từ khi khởi phát triệu chứng”, bác sĩ Minh nói.

Ông cũng khuyến cáo người trên 50 tuổi nên kiểm tra tim mạch định kỳ để phát hiện sớm và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.