Nhồi máu cơ tim ở tuổi 33

(VTC News) -

Người đàn ông 33 tuổi, trú tại Cẩm Phả, Quảng Ninh đang làm việc thì đột ngột đau ngực dữ dội, khó thở, vã mồ hôi. Gia đình đưa anh đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả trong tình trạng nguy kịch. Kết quả điện tâm đồ cho thấy anh bị nhồi máu cơ tim cấp vùng thành dưới - thể bệnh tim cấp tính nguy hiểm, cần được can thiệp gấp để cứu sống.

Ngay sau khi tiếp nhận, người đàn ông được xử trí cấp cứu bằng thuốc chống kết tập tiểu cầu và statin liều cao, đồng thời bệnh viện kích hoạt hội chẩn khẩn với chuyên gia tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp, tắc mạch vành, cần can thiệp chuyên sâu. Bệnh nhân được chuyển tuyến gấp trong tình trạng được kiểm soát tạm ổn.

Chụp động mạch vành qua da tắc từ đoạn 2 trở đi. (Ảnh: BVCC)

Tại bệnh viện tuyến tỉnh, ê kíp can thiệp tim mạch xác định bệnh nhân bị tắc hoàn toàn đoạn 2 động mạch vành phải, trong khi hai nhánh mạch vành còn lại chỉ bị xơ vữa nhẹ, chưa cần can thiệp. Một stent được đặt kịp thời, tái thông dòng chảy mạch vành. Nhờ can thiệp đúng thời điểm, hiện người đàn tỉnh táo, huyết động ổn định, giảm đau ngực, đang được theo dõi tại khoa Tim mạch.

Trường hợp của nam thanh niên trên là hồi chuông cảnh báo nhồi máu cơ tim không còn là bệnh của tuổi già. Căn bệnh này đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở người trẻ, thậm chí ở độ tuổi 30 - khi cơ thể vẫn đang ở giai đoạn sung sức nhất. Không ít người trẻ từng chủ quan vì cho rằng mình còn khỏe, không có yếu tố nguy cơ nào, để rồi đột ngột gục ngã chỉ trong tích tắc.

Các chuyên gia chỉ ra nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhồi máu cơ tim ngày càng trẻ hóa. Trước hết là thói quen hút thuốc lá, thuốc lào hay thuốc lá điện tử – vốn được nhiều người trẻ xem như “xả stress”, nhưng lại âm thầm tàn phá nội mạc mạch máu.

Thứ hai là chế độ ăn thiếu lành mạnh, nhiều thức ăn nhanh, dầu mỡ, thiếu rau xanh – khiến tình trạng rối loạn mỡ máu xuất hiện ngày càng sớm. Lối sống ít vận động, thức khuya, căng thẳng công việc, sử dụng rượu bia, chất kích thích... đều là những yếu tố nguy cơ thường thấy ở lớp trẻ thành thị. Ngoài ra, yếu tố di truyền cũng có thể đóng vai trò nếu trong gia đình có người mắc bệnh tim mạch sớm.

Đáng chú ý, ở người trẻ, triệu chứng nhồi máu cơ tim đôi khi không rõ ràng, dễ bị nhầm với đau dạ dày, trào ngược thực quản hay chỉ đơn giản là mệt mỏi do làm việc quá sức. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến cáo không nên chủ quan. Mọi cơn đau ngực bất thường kéo dài trên 20 phút, đặc biệt nếu kèm theo khó thở, buồn nôn, vã mồ hôi lạnh, choáng váng hay hồi hộp, cần được xem là tình huống cấp cứu cho đến khi loại trừ hoàn toàn khả năng nhồi máu cơ tim.

Để phòng bệnh từ sớm, người trẻ nên chủ động từ bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia và các chất kích thích. Ăn uống điều độ, tăng cường rau xanh, trái cây, cá, hạn chế chất béo động vật. Duy trì vận động thể chất tối thiểu 30 phút mỗi ngày và đi khám sức khỏe định kỳ để kiểm soát huyết áp, mỡ máu, đường huyết. Không kém phần quan trọng là giữ tinh thần thoải mái, ngủ đủ giấc, tránh để stress kéo dài.