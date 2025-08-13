20 y bác sĩ giành giật sự sống cho người đàn ông nhồi máu cơ tim ngừng tuần hoàn

(VTC News) -

P.V.H. (trú tại phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng đau tức ngực, khó thở, chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp. Khi đang trên đường chuyển lên phòng can thiệp, bệnh nhân đột ngột ngừng tuần hoàn.

Ê kíp trực bật báo động đỏ toàn viện, gần 20 y bác sĩ từ nhiều khoa lập tức có mặt. Một cuộc chiến giành giật sự sống căng thẳng đến nghẹt thở bắt đầu. Các bác sĩ và điều dưỡng thay nhau ép tim liên tục, đồng thời sốc điện phá rung thất và sử dụng các loại thuốc cấp cứu.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho người bệnh.

Sau gần 2 giờ ép tim không ngừng, 15 lần sốc điện, nhịp tim của bệnh nhân trở lại. Bệnh nhân nhanh chóng được chuyển vào phòng can thiệp tim mạch.

Các bác sĩ đặt một stent để tái thông mạch vành bị tắc và đặt máy tạo nhịp tim. Dù có nhịp tim trở lại, tình trạng bệnh nhân vẫn rất nặng nề do thời gian ngừng tuần hoàn kéo dài, dẫn đến suy đa tạng và sốc tim. Sau ca can thiệp, bệnh nhân tiếp tục được điều trị hồi sức tích cực.

Sau nhiều ngày điều trị và chăm sóc chuyên sâu, bệnh nhân P.V.H. dần hồi phục hoàn toàn, không để lại bất kỳ di chứng thần kinh nào.

"Đây là ca cấp cứu "nghẹt thở" nhưng kết thúc bằng một câu chuyện cổ tích có thật, cho thấy sự nỗ lực phi thường và tinh thần không bỏ cuộc của đội ngũ y bác sĩ", TS.BS Hà Thị Bích Vân, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ nói.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Sơn - Trưởng khoa Can thiệp tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, ngừng tim do nhồi máu cơ tim cấp là biến chứng nghiêm trọng với tỷ lệ tử vong rất cao. Nếu không được điều trị, khoảng 25% số người bệnh tử vong ngay trong vài phút, chỉ khoảng 10% số người bệnh có thể cứu sống được.

Thông thường, các trường hợp ngừng tuần hoàn trong nhồi máu cơ tim nếu không tái lập được nhịp tim trong vòng vài chục phút thì tỷ lệ sống sót rất thấp.