Nhiều trưởng phòng công an Nghệ An xin nghỉ hưu trước tuổi

(VTC News) -

Ngày 4/2, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố các quyết định nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí đối với 5 trưởng phòng, trưởng công an cấp huyện và giao phụ trách đơn vị đối với 5 lãnh đạo cấp phó.

Các trưởng phòng, trưởng công an huyện xin nghỉ gồm Đại tá Trần Thăng Long (Trưởng phòng Hậu cần); Đại tá Hồ Minh Thắng (Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy); Đại tá Phạm Hoài Nam (Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra); Đại tá Dương Đình Văn (Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ) và Thượng tá Tô Văn Hậu (Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn).

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với các cán bộ nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí đợt này.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An gửi lời chúc mừng 5 thủ trưởng đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí trong đợt này.

Trong số các lãnh đạo, có người xung phong, tình nguyện nghỉ công tác trước hạn tuổi phục vụ cao nhất trong Công an nhân dân. Hành động này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Công an tỉnh thực hiện công tác sắp xếp, bố trí cán bộ khi có chủ trương của Bộ Công an về tinh gọn bộ máy, cũng như xây dựng Đề án nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh cũng cho biết, với những thành tích và cống hiến của họ, Đảng, Nhà nước, Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và đã trao tặng họ nhiều phần thưởng cao quý.

Tại buổi lễ, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cũng đã trao quyết định phân công phụ trách đơn vị, thay các trưởng phòng và trưởng công an cấp huyện vừa nghỉ hưu. Gồm Thượng tá Đặng Thị Thanh Bình, Phó Trưởng phòng Hậu cần; Thượng tá Đặng Viết Mạnh, Phó Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Thượng tá Mạnh Thị Thúy Nga, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ; Thượng tá Hoàng Nghĩa Phượng, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Thượng tá Lô Văn Thao, Phó Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn.