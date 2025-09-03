Nhiều trường không nhận hoa ngày khai giảng, mong đổi sang học bổng cho học sinh

(VTC News) -

TrườngTiểu học, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy; trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Rubik (Hà Nội) thông báo không nhận hoa chúc mừng trong ngày lễ khai giảng. Các trường cho biết nếu quý vị phụ huynh, quý đối tác có nguyện vọng, vui lòng chuyển thành hiện vật/hiện kim để cùng nhà trường trao tặng những phần quà khích lệ đầu năm học mới dành cho học sinh.

Trường Tiểu học Khai Minh (TP.HCM) cũng thông báo đến quý phụ huynh, quý đối tác không nhận hoa chúc mừng lễ khai giảng. Nếu đối tác, phụ huynh có lòng thì chuyển sang ủng hộ quỹ khuyến học để chăm lo cho các em còn khó khăn.

Trong thông báo gửi đến đối tác, phụ huynh học sinh và các mạnh thường quân, trường THPT Dương Văn Thì (TP.HCM) cho biết không nhận hoa tại lễ khai giảng năm học mới và xin được đổi thành các suất học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

“Những suất học bổng này sẽ được nhà trường trao tặng cho học sinh trong lễ khai giảng như một món quà khích lệ tinh thần vượt khó, nuôi dưỡng ước mơ và tiếp thêm động lực học tập. Mỗi suất học bổng dù lớn hay nhỏ đều là sự sẻ chia, yêu thương, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, đồng hành cùng nhà trường trong hành trình ươm mầm tri thức”, Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Thị Thanh Trúc viết trong thư.

Ông Trương Văn Hổ, Hiệu trưởng trường THCS Võ Trường Toản (TP.HCM) cũng gửi thư ngỏ đến cha mẹ học sinh và các đối tác về việc thay đổi hình thức nhận hoa trong ngày khai giảng năm học mới. Ông cho biết, những năm qua, trường nhận được nhiều tình cảm yêu thương thể hiện qua những lẵng hoa tươi thắm trong ngày khai giảng. Đây là nguồn động viên tinh thần quý giá.

Tuy nhiên, để hoạt động này ý nghĩa và thiết thực hơn, ông đề nghị, mỗi bó hoa có thể trở thành bộ sách giáo khoa, một chiếc cặp mới, một suất học bổng, một thẻ bảo hiểm y tế hoặc những công trình, hạng mục phục vụ vui chơi, thể dục thể thao cho các em học sinh tại trường.

"Nhà trường rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, sẻ chia và ủng hộ từ quý vị, để cùng nhau xây dựng một môi trường giáo dục hạnh phúc, nhân văn, trọn nghĩa tình", vị hiệu trưởng viết.

Buổi lễ khai giảng năm học mới sẽ diễn ra từ 8h đến 9h30 ngày 5/9 theo hình thức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và kết nối trực tuyến đến tất cả các cơ sở giáo dục, từ mầm non đến đại học (công lập và ngoài công lập) trên cả nước.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, các đại biểu và khách mời sẽ cùng nhau ôn lại truyền thống 80 năm của ngành giáo dục, lắng nghe diễn văn của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, phát biểu của đại diện học sinh, sinh viên tiêu biểu. Đặc biệt là phần phát biểu chỉ đạo và đánh trống khai giảng năm học mới của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Những năm trước, các trường đại học thường chủ động tổ chức lễ khai giảng theo mốc thời gian riêng. Tuy nhiên năm nay, tất cả các cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học, cả công lập và ngoài công lập cũng đều tổ chức đồng thời trong ngày 5/9.

Năm học 2025-2026 cũng là năm học đầu tiên cả nước thực hiện vận hành theo mô hình chính quyền 2 cấp, trong đó các trường mầm non, tiểu học, THCS thuộc quản lý trực tiếp của cấp xã. Năm học này, ngành giáo dục cũng sẽ tập trung triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 gắn với tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Theo Bộ GD&ĐT, lễ kỷ niệm nhằm khẳng định vai trò, vị thế và truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành giáo dục. Việc tổ chức lễ khai giảng gắn với lễ kỷ nhiệm nhằm tạo sự lan tỏa về truyền thống lịch sử vể vang của ngành giáo dục, tinh thần đổi mới, sáng tạo, hướng tới một năm học hiệu quả, chất lượng.