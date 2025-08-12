Điều đặc biệt trong lễ khai giảng năm học mới 2025-2026

(VTC News) -

Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục, nay là Bộ GD&ĐT và Khai giảng năm học 2025-2026.

Theo đó, buổi lễ sẽ diễn ra từ 8h đến 9h30 ngày 5/9 theo hình thức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và kết nối trực tuyến đến tất cả các cơ sở giáo dục, từ mầm non đến đại học (công lập và ngoài công lập) trên cả nước.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, các đại biểu và khách mời sẽ cùng nhau ôn lại truyền thống 80 năm của ngành giáo dục, lắng nghe diễn văn của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, phát biểu của đại diện học sinh, sinh viên tiêu biểu. Đặc biệt là phần phát biểu chỉ đạo và đánh trống khai giảng năm học mới của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 sẽ được tổ chức theo cách thức đặc biệt nhất từ trước đến nay. (Ảnh minh hoạ)

Những năm trước, các trường đại học thường chủ động tổ chức lễ khai giảng theo mốc thời gian riêng. Tuy nhiên năm nay, tất cả các cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học, cả công lập và ngoài công lập cũng đều tổ chức đồng thời trong ngày 5/9.

Năm học 2025-2026 cũng là năm học đầu tiên cả nước thực hiện vận hành theo mô hình chính quyền 2 cấp, trong đó các trường mầm non, tiểu học, THCS thuộc quản lý trực tiếp của cấp xã. Năm học này, ngành giáo dục cũng sẽ tập trung triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 gắn với tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Theo Bộ GD&ĐT, lễ kỷ niệm nhằm khẳng định vai trò, vị thế và truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành giáo dục. Việc tổ chức lễ khai giảng gắn với lễ kỷ nhiệm nhằm tạo sự lan tỏa về truyền thống lịch sử vể vang của ngành giáo dục, tinh thần đổi mới, sáng tạo, hướng tới một năm học hiệu quả, chất lượng.