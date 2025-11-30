Nhiều nơi ở Sơn La xuất hiện sương muối

Tại bản Hôm và bản Muông Yên, phường Chiềng Cơi, sương muối đã làm khoảng 10 ha cà phê bị táp héo lá non. Để giảm thiểu thiệt hại, bà con đã chủ động che phủ, bảo vệ cây trồng.

Sương muối tại Mộc Châu.

Cán bộ Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp tỉnh Sơn La hướng dẫn bà con bảo vệ cây cà phê trước sương muối. (Ảnh: Báo Sơn La)

Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp tỉnh Sơn La và Trung tâm dịch vụ tổng hợp các xã, phường đã cử cán bộ xuống địa bàn khảo sát và hướng dẫn bà con khẩn trương che bạt, tận dụng cỏ rác, phụ phẩm nông nghiệp để ủ gốc giữ ấm cho cây. Đồng thời lưu ý cho bà con tại khu vực chủ động được nguồn nước có thể tưới phá sương vào sáng sớm, trước khi có nắng để tránh táp lá.

Sau đợt sương muối, bà con cần vệ sinh vườn, dọn sạch cành lá bị hư, chờ thời tiết ấm lên mới tiến hành cắt tỉa hoặc cưa đốn, bón phân phục hồi.