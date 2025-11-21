Đỉnh Fansipan xuất hiện đợt sương muối đầu tiên

Nguyên nhân của hiện tượng này là do đêm về sáng 21/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến các khu vực trong tỉnh biến tính, gây hiện tượng vùng núi cao trời ít mây. Bức xạ nhiệt mặt đất về ban đêm lớn khiến nhiệt độ giảm sâu. Khu vực đỉnh Fansipan nhiệt độ xuống dưới 0°C và sương muối hình thành.

Sương muối phủ trắng khu vực Cột cờ đỉnh Fansipan sáng 31/12/2024. (Ảnh tư liệu: TTXVN phát)

Theo du khách và người dân địa phương, sương muối xảy ra vào khoảng gần sáng 21/11 với cường độ nhẹ, sương muối phủ một lớp trắng mỏng trên đường đi, bậc đá lên xuống, sàn gỗ để khách du lịch ngắm mây.

Hiện không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai vẫn tiếp tục biến tính chậm rồi ổn định. Dự báo đêm về sáng 22/11, nhiệt độ khu vực núi Fansipan vẫn ở mức thấp, nhiều khả năng tại đây sương muối vẫn tiếp tục xảy ra.

Sương muối là hiện tượng thời tiết cực đoan, không có lợi cho cây trồng, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Tỉnh Lào Cai đã và đang chủ động ứng phó với không khí lạnh tăng cường; tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống rét cho con người, cây trồng vật nuôi trên địa bàn.