Nhiều mô hình hay giúp dân thoát nghèo ở TP Huế

Lãnh đạo UBND TP Huế cho biết, giai đoạn 2021-2025, thành phố tập trung triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Công tác này được thực hiện đồng bộ, gắn với các chương trình hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất, đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững.
Có thể kể đến một số mô hình tiêu biểu đã và đang được triển khai hiệu quả như: Mô hình chăn nuôi bò, dê, lợn, gà ... quy mô hộ gia đình tại các xã, đặc biệt là ở vùng cao A Lưới, Nam Đông (cũ); mô hình trồng rau hữu cơ, trồng sen kết hợp du lịch trải nghiệm tại xã Phú Mậu, phường Hương An; mô hình sản xuất thủ công mỹ nghệ, đan lát, may mặc tại nhà cho phụ nữ nghèo và người khuyết tật; mô hình hợp tác xã kiểu mới, tổ hợp tác sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm và phát triển thị trường.
Các mô hình này không chỉ hỗ trợ phương tiện, giống, vốn ban đầu mà còn kết hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo kỹ năng, giúp hộ nghèo từng bước chủ động sản xuất, phát triển kinh tế và thoát nghèo bền vững. Ngoài ra, thành phố chú trọng việc nhân rộng mô hình phù hợp theo địa bàn dân cư, điều kiện sản xuất và nhu cầu của từng nhóm hộ.
"Gia đình tôi từng sống trong cảnh nghèo lay nghèo lắt, quanh năm chỉ trông chờ vào nương rẫy, làm mấy cũng chẳng đủ ăn. May mắn từ năm 2021, được chính quyền địa phương hỗ trợ vay vốn, cấp phát con, cây giống và còn cử cán bộ trực tiếp xuống hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi nên kinh tế gia đình được cải thiện, thoát khỏi cảnh đói nghèo...", thành viên một hộ vừa thoát nghèo ở xã A Lưới 1 (TP Huế) phấn khởi cho biết.
Lãnh đạo UBND TP Huế chia sẻ: "Đến giữa năm 2025, thành phố có hơn 120 mô hình giảm nghèo được triển khai, trong đó gần 60 mô hình đạt hiệu quả tốt và được nhân rộng. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo tham gia mô hình có thu nhập tăng từ 30% đến 50% so với trước, nhiều hộ đủ điều kiện thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố xuống còn dưới 1,2%.
Việc triển khai và nhân rộng các mô hình giảm nghèo từng bước thay đổi tư duy sản xuất, phát huy nội lực của người dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng đô thị văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân thành phố..."
Để công tác giảm nghèo thực sự bền vững, giai đoạn 2022–2025, thành phố Huế chú trọng đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu của thị trường lao động và coi đây là giải pháp trọng tâm để nâng cao trình độ tay nghề, tạo việc làm ổn định cho người nghèo và hộ cận nghèo.
Các hoạt động đào tạo nghề được triển khai theo hướng linh hoạt, sát với nhu cầu thực tế, ưu tiên các ngành nghề dễ tiếp cận, phù hợp với khả năng của người lao động như: Kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, chế biến thực phẩm, sửa chữa xe máy, may công nghiệp, nấu ăn, chăm sóc sắc đẹp, vận hành máy công trình và nghề du lịch dịch vụ.
TP Huế cũng tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề có uy tín, các hợp tác xã, tổ chức đoàn thể để xây dựng chương trình giảng dạy gắn với thực tiễn, cam kết tuyển dụng sau đào tạo. Cùng với đó, nhiều ngày hội tư vấn, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp được tổ chức nhằm cung cấp thông tin đầy đủ cho người dân về các ngành nghề, cơ hội việc làm, từ đó giúp người nghèo lựa chọn hướng đi phù hợp với năng lực và điều kiện gia đình.
Việc đào tạo nghề theo nhu cầu thị trường không chỉ nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực hỗ trợ mà còn thúc đẩy liên kết giữa các bên liên quan, xây dựng hệ sinh thái giảm nghèo dựa trên nền tảng lao động có tay nghề và việc làm bền vững.
Mặc dù vậy, UBND TP Huế thừa nhận, công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 ở địa phương vẫn còn một số khó khăn, hạn chế.
Cụ thể, một số cơ chế, chính sách Trung ương ban hành, hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia còn vướng mắc, bất cập, chồng chéo và chưa được đồng bộ để giải quyết các yêu cầu thực tiễn trong công tác giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo đa chiều.
Công tác khảo sát, lập và giao kế hoạch vốn thực hiện chương trình, dự án giảm nghèo ở một số địa phương còn chậm, thiếu chủ động và chưa đảm bảo theo quy định, phải thực hiện điều chỉnh nhiều lần, nhất là các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, như dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế... dẫn đến giải ngân không đạt tiến độ, chậm phát huy hiệu quả của các chính sách.
Các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia chủ trì liên kết vẫn còn hạn chế về năng lực, hạn chế trong việc xây dựng và triển khai thực hiện dự án liên kết theo chuỗi giá trị đảm bảo quy định của các văn bản hướng dẫn thuộc Chương trình.
Đa số các hộ nghèo, hộ cận nghèo là người neo đơn hoặc thành viên hộ là người già, trẻ em hoặc là người trong độ tuổi lao động phải làm việc kiếm thu nhập nuôi bản thân và gia đình, không có thời gian tham gia học nghề nên nhu cầu đào tạo nghề rất ít, không đủ điều kiện mở lớp.
Cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở thường xuyên thay đổi, kiêm nhiệm nhiều công tác, sự tham gia của các ngành liên quan trực tiếp đến công tác giảm nghèo chưa tích cực, thiếu đồng bộ, điều đó ảnh hưởng đến hiệu quả của Chương trình.
Nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn, việc bố trí ngân sách địa phương còn hạn chế. Việc huy động nguồn lực tại chỗ để giảm nghèo ở địa phương còn khó khăn, chưa đáp ứng được nhu cầu hỗ trợ của người nghèo nên tuy giúp họ thoát nghèo nhưng tính bền vững chưa cao (khó khăn trong việc đối ứng của người nghèo, cận nghèo thực hiện các dự án giảm nghèo).
"Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đa chiều theo hướng đa dạng, toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững nhằm tạo cơ hội cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, đặc biệt là về y tế, giáo dục, nhà ở, thông tin. Phấn đấu cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố giảm còn 1,2%; tỷ lệ hộ cận nghèo của thành phố giảm thấp hơn tỷ lệ hộ cận nghèo chung của cả nước.
Đảm bảo nguồn vốn cho vay 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; phấn đấu 100% người nghèo trong độ tuổi lao động, có nhu cầu học nghề được hỗ trợ đào tạo nghề, tập huấn và định hướng nghề nghiệp, được ưu tiên giới thiệu việc làm để có việc làm ổn định...", lãnh đạo UBND TP Huế đặt mục tiêu.
