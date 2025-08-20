Cận cảnh dự án trọng điểm TP.HCM thi công ì ạch, dự kiến chậm tiến độ 1 năm

Các gói thầu khác cũng rơi vào tình trạng chậm tiến độ: cầu vượt N2 mới đạt 45% khối lượng; cầu vượt nhánh N1.1 và N1.3 chỉ đạt 17%; cầu vượt N3 và N4 đạt 18%. Nhiều hạng mục khác như tháp trung tâm, cây xanh, chiếu sáng vẫn chưa khởi công, đang dừng ở bước thiết kế kỹ thuật.