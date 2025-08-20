Cận cảnh dự án trọng điểm TP.HCM thi công ì ạch, dự kiến chậm tiến độ 1 năm

Dự án nút giao An Phú nằm ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư với tổng vốn kinh phí hơn 3.400 tỷ đồng. Công trình này kết nối trực tiếp với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và sân bay Long Thành.
Dự án nút giao An Phú đã triển khai 13/18 gói thầu xây lắp trên phạm vi đã được bàn giao mặt bằng. Một số hạng mục cơ bản hoàn thành như cầu Bà Dạt, cầu Giồng Ông Tố, hầm chui HC1-01. Tuy nhiên, tiến độ chung toàn dự án đang ì ạch, sản lượng thi công thấp, nhiều mốc quan trọng trễ hẹn.
Theo Sở Xây dựng TP.HCM, hầm chui HC1-02 (gói XL6) khởi công từ tháng 3/2023 nhưng đến nay chỉ đạt 70% khối lượng, dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2026, chậm 19 tháng so với kế hoạch ban đầu.
Các gói thầu khác cũng rơi vào tình trạng chậm tiến độ: cầu vượt N2 mới đạt 45% khối lượng; cầu vượt nhánh N1.1 và N1.3 chỉ đạt 17%; cầu vượt N3 và N4 đạt 18%. Nhiều hạng mục khác như tháp trung tâm, cây xanh, chiếu sáng vẫn chưa khởi công, đang dừng ở bước thiết kế kỹ thuật.
Theo mốc mới được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) đưa ra, cầu vượt N2 sẽ hoàn thành vào 31/12/2025, hầm chui HC1-02 đến 30/4/2026, cầu vượt N3 và N4 vào 30/6/2026. Toàn bộ dự án nút giao An Phú dự kiến hoàn tất ngày 31/12/2026, tức chậm tiến độ khoảng 12 tháng so với kế hoạch ban đầu.
Báo cáo của Sở Xây dựng chỉ rõ, tiến độ các hạng mục đều chậm so với kế hoạch. Hầm chui HC1-01 khởi công từ tháng 4/2023, dự kiến hoàn thành tháng 9/2024 nhưng thực tế đến 30/6/2025 mới thông xe, trễ 9 tháng.
Trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2024, sản lượng hầm chui HC1-01 chỉ tăng 4%, 6 tháng đầu 2025 mới tăng thêm 16%. Hầm chui HC1-02 cũng ì ạch khi 6 tháng cuối 2024 chỉ tăng 8%, 6 tháng đầu 2025 chỉ tăng 4%.
Trước thực tế này, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP.HCM giao Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM khẩn trương rà soát toàn bộ các gói thầu, xử lý nghiêm nhà thầu chậm trễ, yêu cầu tăng thêm mũi thi công, tổ chức làm "3 ca, 4 kíp" để bù sản lượng, báo cáo kết quả trước ngày 25/8. Giám đốc Ban Giao thông được yêu cầu chịu trách nhiệm trước UBND TP.HCM nếu dự án tiếp tục chậm tiến độ so với kế hoạch.
