Nhiều dự án ‘đất vàng’ tại TP.HCM tiếp tục bất động

(VTC News) -

Nằm cách nhà thờ Đức Bà vài bước chân, vị trí vô cùng đắc địa, khu đất số 8-12 Lê Duẩn, phường Sài Gòn vẫn được quây hàng rào kín mít. Hàng rào được trưng dụng làm nơi gắn bảng quảng cáo bánh Trung thu.

Khu đất số 8-12 Lê Duẩn "nằm bất động" giữa trung tâm TP.HCM. (Ảnh: Đại Việt)

Khu "đất vàng" diện tích hơn 4.800 m² trên đường Lê Duẩn là tài sản công được UBND TP.HCM giao cho Công ty Lavenue (bao gồm cổ đông Nhà nước và tư nhân thành lập) để thực hiện dự án khách sạn 5 sao kèm trung tâm thương mại.

Tuy nhiên, dự án không thông qua đấu giá, vi phạm quy trình quản lý tài sản công đã khiến một số cựu lãnh đạo UBND TP.HCM, Sở Tài nguyên Môi trường (cũ) và Quận ủy Quận 2 (cũ) phải ngồi tù.

Vào tháng 12/2018, UBND TP.HCM ra quyết định thu hồi khu đất số 8-12 Lê Duẩn để giao cho Trung tâm phát triển Quỹ đất thành phố tổ chức đấu giá theo quy định. Tuy nhiên, Bộ Công an đề nghị UBND TP.HCM thu hồi quyết định này do khu đất là vật chứng trong quá trình điều tra hình sự nên phải giữ nguyên hiện trạng. Chính vì vậy, khu đất không thể chuyển giao, đấu giá hay thực hiện bất kỳ hoạt động kinh tế nào.

Tháng 3/2025, UBND Quận 1 (cũ) từng đề xuất UBND TP.HCM cho phép sử dụng tạm khu đất trên đường Lê Duẩn làm bãi giữ xe. Tuy nhiên, đến nay khu đất này vẫn trong tình trạng đóng cửa, chưa được đưa vào khai thác hay sử dụng cho mục đích kinh doanh.

Dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng cũng bất động nhiều năm. (Ảnh: Đại Việt)

Còn tại Dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng nằm tại số 8 Võ Văn Tần, dự án này vẫn được quây hàng rào kín, bên trong cây cối mọc um tùm. Dự án này đã “bất động” giữa trung tâm thành phố suốt 15 năm, gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao) từ năm 2008 và triển khai từ tháng 3/2010. Nhà thi đấu có mức đầu tư được công bố là 988 tỷ đồng. Khi Thủ tướng phê duyệt, chủ đầu tư được giao khu đất 257 Trần Hưng Đạo (Quận 1 cũ) để thanh toán.

Theo thời gian, chi phí xây dựng nhà thi đấu tăng mạnh so với dự kiến. Đến năm 2013, công trình đội vốn lên hơn 1.350 tỷ đồng và UBND TP.HCM xin bổ sung thêm khu đất tại 3-3 bis Phan Văn Đạt (Quận 1 cũ) để thanh toán cho nhà đầu tư.

Đến năm 2016, tổng mức đầu tư điều chỉnh lên thành 1.954 tỷ đồng. UBND TP.HCM thanh toán thêm cho nhà đầu tư khu đất 181 Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh cũ) và khu đất số 72/2B đường Võ Văn Ngân (TP Thủ Đức cũ).

Năm 2017, được sự chấp thuận của UBND TP.HCM, dự án thi công cọc thử và thử tĩnh cọc để có biện pháp thi công hiệu quả nhất. Tuy nhiên, hợp đồng chính thức vẫn chưa được ký kết, do đó nhà đầu tư chưa thể triển khai dự án. Dự án "đứng hình" đến nay.

Năm 2025, UBND TP.HCM báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính về việc dừng đầu tư theo hình thức BT dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng. Thay vào đó, dự án sẽ chuyển sang hình thức đầu tư công. TP.HCM sẽ hoàn trả chi phí đã đầu tư hợp lý cho nhà đầu tư.

Cây cối mọc um tùm trong Dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng. (Ảnh: Đại Việt)

Không chỉ có các dự án nói trên, ở khu vực trung tâm TP.HCM còn nhiều khu đất vàng vẫn tiếp tục bị bỏ trống hoặc trưng dụng làm bãi giữ xe.

Đơn cử như khu đất 117-119-121 Nguyễn Huệ, rộng hơn 2.700 m², do Ngân hàng BIDV làm chủ đầu tư từ năm 2007 và đã có quyết định giao đất từ năm 2009. Thế nhưng, sau 16 năm, dự án vẫn “án binh bất động”, khu đất hiện trở thành bãi giữ xe quen thuộc của người dân.

Khu đất vàng trên đường Nguyễn Huệ do BIDV làm chủ đầu tư được sử dụng làm bãi giữ xe suốt thời gian dài. (Ảnh: Đại Việt)

Cách đó không xa, khu đất 135 Nguyễn Huệ (trước đây là Thương xá Tax) rộng khoảng 9.000 m2 nằm giữa 3 mặt tiền Nguyễn Huệ - Lê Lợi - Pasteur đang được để trống. Khu đất do Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) quản lý. Năm 2016, Thương xá Tax bị tháo dỡ để chuẩn bị xây dựng tòa nhà Satra Tax Plaza cao 40 tầng, dự kiến khởi công năm 2017 và hoàn thành vào năm 2020. Tuy nhiên, đến nay khu đất vẫn bỏ hoang, chưa được triển khai xây dựng.

Khu đất 135 Nguyễn Huệ bất động giữa trung tâm. (Ảnh: Đại Việt)

Khu đất vàng rộng 9.000 m2 "đứng hình" suốt gần chục năm. (Ảnh: Đại Việt)

Theo Sở Tài chính TP.HCM, thời gian qua, đơn vị này đã phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát có 571 công trình, dự án tồn đọng, chậm tiến độ. Trong đó có 265 dự án chậm tiến độ; 108 công trình dự án dừng, tạm dừng do thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử; 149 khu đất không sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng; 18 tài sản công, 31 công trình, dự án của doanh nghiệp Nhà nước cũng bị tồn đọng.

Sở Tài chính và các đơn vị đã xác định được các vướng mắc cụ thể của 571 công trình, dự án tồn đọng này. Trong đó có 3 dự án thuộc thẩm quyền của Ban Cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị; 20 dự án thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 7 dự án thuộc thẩm quyền của bộ ngành Trung ương và 541 dự án thuộc thẩm quyền của thành phố.

Theo Sở Tài chính, nếu tháo gỡ được các dự án, chỉ tính riêng nhóm dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của TP.HCM sẽ giúp giải ngân ít nhất 20.000 tỷ đồng vào tăng trưởng kinh tế của thành phố.