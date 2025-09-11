Loạt dự án ở TP.HCM chậm tiến độ, có công trình 10 năm vẫn chưa về đích

Thực tế nhiều năm qua cho thấy, những dự án được kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn giao thông ở cửa ngõ TP.HCM vẫn ì ạch, tiến độ nhỏ giọt. Điểm chung là đều vướng giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, cộng thêm sự chậm chạp trong triển khai, khiến hiệu quả đầu tư công bị suy giảm rõ rệt. Có dự án triển khai 10 năm nhưng vẫn chưa hẹn ngày về đích, khiến áp lực hạ tầng ngày càng lớn và người dân phải chịu cảnh kẹt xe triền miên.

Khởi công từ năm 2016 nhưng đến nay dự án nút giao Mỹ Thuỷ vẫn chưa thể về đích. (Ảnh: Lương Ý)

Nút giao Mỹ Thủy khởi công từ năm 2016 với tổng vốn hơn 3.400 tỷ đồng, với kỳ vọng giải quyết ùn tắc cho cảng Cát Lái.

Ban quản lý đặt mục tiêu bàn giao toàn bộ mặt bằng trong quý III/2025 và hoàn thành vào ngày 30/4/2026. Đến nay, dự án mới đạt khoảng hơn 30% khối lượng xây lắp giai đoạn 3.

Trước đó, dự án từng bị Sở Xây dựng điểm tên trong danh sách công trình thi công không đảm bảo tiến độ, sau sự cố sập giàn giáo gây chú ý dư luận.

Việc thi công chậm chạp do vướng mắc giải phóng mặt bằng, đã gây ùn tắc nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân và thiệt hại lớn về thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Vào giờ cao điểm, nút giao Mỹ Thuỷ trở thành nỗi ám ảnh của người dân khi lưu thông qua đây.

Theo ghi nhận, tại đường Đồng Văn Cống vào giờ cao điểm, xe container nối đuôi nhau, chiếm trọn các làn đường, gần như đứng im tại chỗ. Ước tính mỗi ngày có khoảng 22.000 lượt xe container và xe tải nặng lưu thông qua đây, chen chúc cùng hàng vạn phương tiện cá nhân.

Do nút giao Mỹ Thủy thi công dang dở, các tuyến đường lân cận như Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định thường xuyên ùn ứ cục bộ. Hình ảnh xe container nối dài, nhích từng chút một trong nhiều giờ liền đã trở thành nỗi ám ảnh không chỉ của người dân mà cả các tài xế.

Khởi công từ tháng 4/2015, đến nay dự án nâng cấp, mở rộng đường Lương Định Của vẫn ngổn ngang lô cốt.

Tình trạng chậm tiến độ cũng lặp lại ở dự án nâng cấp, mở rộng đường Lương Định Của tại khu Đông thành phố. Tuyến đường dài 2,5 km, khởi công từ tháng 4/2015, kỳ vọng giảm ùn tắc nhưng sau hơn 10 năm vẫn ngổn ngang. Rào chắn, lô cốt chằng chịt cản trở giao thông, công nhân làm việc thưa thớt, khiến việc đi lại của người dân đầy rủi ro.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 800 tỷ đồng, chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1, từ nút giao Nguyễn Hoàng đến vòng xoay Trần Não, đã thông xe vào đầu năm nay. Tuy nhiên, giai đoạn 2, từ nút giao Nguyễn Hoàng đến nút giao An Phú, vẫn "án binh bất động".

Sau gần 3 năm thi công, tổng sản lượng thi công toàn dự án nút giao An Phú (TP.HCM) mới đạt khoảng 70%, dự kiến chậm tiến độ 12 tháng.

Trong khi đó, dự án nút giao An Phú - công trình hiện đại kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và sân bay Long Thành – cũng không tránh khỏi tình trạng chậm trễ. Sau gần 3 năm thi công, sản lượng mới đạt khoảng 70%.

Riêng hầm chui HC1-02 dự kiến phải đến tháng 4/2026 mới hoàn thành, chậm gần 19 tháng. Mốc tiến độ mới cho toàn dự án là cuối năm 2026, tức muộn hơn một năm so với kế hoạch ban đầu.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông TP.HCM) cho biết, nguyên nhân chính của sự chậm trễ là do khó khăn trong công tác tổ chức giao thông phục vụ thi công và các vấn đề liên quan đến di dời hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Xây dựng, đây chỉ là một phần nguyên nhân.

Phần lớn sự chậm tiến độ đến từ việc nhà thầu thiếu nhân lực, vật tư và thiết bị, gây gián đoạn công việc. Bên cạnh đó, sự thiếu quyết liệt trong việc xử lý các nhà thầu yếu kém từ phía Ban Giao thông càng khiến tình hình thêm căng thẳng.

Để đảm bảo tiến độ và kết nối đồng bộ với tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và sân bay Long Thành, Sở Xây dựng yêu cầu Ban Giao thông khẩn trương rà soát, đánh giá lại toàn bộ các nhà thầu, đồng thời có giải pháp mạnh mẽ xử lý các đơn vị thi công chậm trễ.

Ban này cũng được đề nghị tổ chức lại tiến độ chi tiết, tăng cường nhân lực, vật tư và thậm chí áp dụng phương án thi công “3 ca, 4 kíp” để bù đắp tiến độ đã chậm.

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch UBND TP.HCM đã chỉ đạo phải hoàn thành dự án nút giao An Phú trước ngày 31/12/2025 theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 22/4/2021 của HĐND thành phố.

Dù đã có mặt bằng, nhưng dự án mở rộng Quốc lộ 50 với tổng vốn gần 1.500 tỷ đồng cũng chưa thể về đích.

Trong khi đó, dự án mở rộng Quốc lộ 50 với tổng vốn gần 1.500 tỷ đồng cũng rơi vào tình trạng tương tự. Dù đã xong giải phóng mặt bằng nhưng sau gần 3 năm triển khai, các hạng mục chính vẫn chậm chạp, khiến tuyến đường vốn được kỳ vọng giảm tải áp lực cho khu Nam thành phố lại trở thành "điểm nóng ùn tắc mới".