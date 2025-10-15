Nhiều đại học công bố phương án tuyển sinh 2026, thí sinh cần lưu ý

(VTC News) -

Ngày 15/10, ThS Phạm Thái Sơn – Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông trường Đại học Công Thương TP.HCM cho biết, năm 2026, trường dự kiến duy trì 5 phương thức xét tuyển tương tự năm 2025.

Năm phương thức đó là: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét học bạ lớp 10, 11 và 12; Xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM; Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT; Xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm TP.HCM kết hợp học bạ.

Việc duy trì đa dạng phương thức xét tuyển là hướng đi phù hợp trong bối cảnh tuyển sinh đại học hiện nay. Cách làm này không chỉ mở rộng cơ hội cho thí sinh, giảm áp lực thi cử, mà còn giúp các trường linh hoạt thích ứng với những thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi đánh giá năng lực sắp tới.

“Về tuyển sinh năm 2026, trường sẽ giảm dần tỷ lệ xét học bạ và dừng hoàn toàn vào năm 2028. Khi đó, trường dự kiến chuyển sang xét tuyển tổng hợp, tương tự mô hình Đại học Bách khoa TP.HCM đang áp dụng”, ông Sơn nói.

Đáng chú ý, dự thảo tuyển sinh năm 2026 của trường Đại học Công Thương TP.HCM cũng đề cập chính sách hỗ trợ đặc biệt cho thí sinh thuộc diện tuyển thẳng. Các học sinh này được miễn 100% học phí toàn khóa và hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng sinh hoạt phí trong suốt quá trình học.

Sinh viên trường Đại học Công Thương TP.HCM (Ảnh: FBNT)

Năm 2026, ngoài phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, trường Đại học Công nghiệp TP. HCM dự kiến áp dụng duy nhất phương thức xét tuyển tổng hợp. Phương thức này bao gồm các điểm thành phần: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực, kết quả học tập THPT và các thành tích nổi bật khác.

“Xét tuyển dựa trên nhiều yếu tố giúp trường có đánh giá toàn diện hơn, đảm bảo tính công bằng và chọn được các thí sinh phù hợp nhất với yêu cầu đào tạo", TS Nguyễn Trung Nhân - Trưởng phòng Đào tạo trường lý giải.

Điểm thi tốt nghiệp THPT và đánh giá năng lực sẽ chiếm trọng số chủ yếu. Phương án cụ thể được trường công bố trong thời gian tới.

Hai trường khác là Đại học Tài chính – Marketing và Đại học Ngân hàng TP.HCM dự kiến không thay đổi nhiều về phương thức tuyển sinh năm 2026.

Tại trường Đại học Tài chính – Marketing, bên cạnh việc tuyển thẳng, trường tiếp tục xét điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM và kỳ thi V-SAT. Trong khi đó, trường Đại học Ngân hàng TP.HCM giữ ổn định các phương thức như năm ngoái, trừ điểm thi đánh giá năng lực.

Trước đó, tại Hội nghị Giáo dục đại học năm 2025, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo công bố phương thức tuyển sinh năm 2026 ngay trong tháng 10/2025, sớm hơn so với thông lệ các năm (thường là vào tháng 3). Đây được xem là phương án giúp thí sinh có thêm thời gian chuẩn bị và định hướng rõ ràng hơn cho hành trình vào đại học.

Đồng thời, Bộ GD&ĐT cũng sẽ ban hành Quy chế tuyển sinh sửa đổi, bổ sung để khắc phục tình trạng thiếu công bằng trong các phương thức và tiêu chí xét tuyển, phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018.