Trường tuyển sinh 'chui', hơn 50 học sinh phải chuyển trường khác

Sở GD&ĐT Hà Nội đang khẩn trương giải quyết việc chuyển trường và các phần việc có liên quan đến điểm số, học bạ cho hơn 50 học sinh lớp 1 trường Tiểu học quốc tế Thăng Long (Hệ thống Giáo dục Bill Gates School) do trường tuyển sinh năm học 2024-2025 khi chưa được cơ quan quản lý phê duyệt.

Theo phản ánh của phụ huynh, năm học 2024-2025 trường không được phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh nhưng vẫn tuyển sinh. Nhiều phụ huynh không biết việc này nên cho con theo học tại đây. Đến khi kết thúc năm học, họ “ngã ngửa” khi biết các con mình không có mã số học sinh, không có điểm số trên hệ thống dữ liệu ngành.

Năm học 2024-2025, trường Tiểu học quốc tế Thăng Long thuộc thẩm quyền quản lý của UBND quận và Phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai. Hiện nay, trường thuộc quản lý của phường Định Công.

Hà Nội sẽ xử lý nghiêm trường vi phạm tuyển sinh, hỗ trợ các học sinh đã bị tuyển sinh “chui” năm học trước chuyển trường.

Tiếp nhận thông tin sự việc, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có buổi làm việc trực tiếp với đại diện UBND phường Định Công để nắm bắt tình hình và thống nhất phương án giải quyết.

Để bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh, Sở GD&ĐT Hà Nội hướng dẫn phường Định Công yêu cầu phụ huynh học sinh của trường liên hệ các trường tiểu học công lập trên địa bàn như trường Tiểu học Định Công, trường Tiểu học Đại Kim, trường Tiểu học Đại Từ… hoặc các trường khác theo nguyện vọng để nộp hồ sơ chuyển trường.

Thời điểm này, hầu hết học sinh đã được chuyển trường để chuẩn bị vào học lớp 2.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết sẽ xử lý nghiêm đơn vị có sai phạm trong công tác tuyển sinh.