Ba người nhặt được bao tải chứa gần 1 tỷ đồng gần cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Ngày 24/1, Thượng tá Quách Văn Hưng, Trưởng Công an xã Tiên Lục (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, công an địa phương đã xác minh vụ việc 3 công dân trên địa bàn nhặt được số tiền lớn trong quá trình lưu thông trên cao tốc và nhanh chóng trao trả cho người đánh rơi.

Đây là sự việc có thật, thể hiện tinh thần trung thực, gương mẫu chấp hành pháp luật, không tham của rơi, đáng được biểu dương và lan tỏa trong cộng đồng.

Anh Huấn (giữa) cùng hai anh Tuất và Cường (bên phải) trao trả tiền cho vợ chồng người đánh rơi.

Trước đó, vào trưa 23/1, trong quá trình lưu thông trên tuyến cao tốc hướng Ninh Bình – Hà Nội, đoạn qua địa phận nút giao Liêm Tuyền (tỉnh Ninh Bình), các anh Nguyễn Văn Huấn (SN 1986), Đồng Mạnh Cường (SN 1994) và Vũ Quang Tuất (SN 1982), cùng trú tại xã Tiên Lục, đã phát hiện một bao tải nằm giữa lòng đường.

Nhận thấy bao tải trên có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện đang lưu thông, các anh đã dừng xe để kiểm tra. Họ bất ngờ phát hiện bên trong bao tải có nhiều cọc tiền mặt, tổng giá trị ước tính khoảng 1 tỷ đồng.

Chỉ ít phút sau đó, anh Huấn tình cờ đọc được bài đăng của một phụ nữ trên fanpage Facebook “Giao thông văn minh” thông báo việc đánh rơi bao tải tiền trên tuyến cao tốc. Ngay lập tức, anh đã để lại bình luận kèm số điện thoại để liên hệ, đồng thời thống nhất phương án trao trả tài sản.

Sau đó, việc bàn giao số tiền được thực hiện đầy đủ, minh bạch, có sự chứng kiến của bên thứ ba. Người đánh rơi số tiền là chị Dương T.V. (trú tại TP Hà Nội), đã trực tiếp nhận lại toàn bộ tài sản.