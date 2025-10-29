(VTC News) -

Theo truyền thông Nhật Bản, chiếc túi xách màu đen của Thủ tướng Sanae Takaichi trở thành chủ đề nóng trên mạng, dẫn đến sự gia tăng đột biến lượng đơn đặt hàng đối với thương hiệu này. Đây là mẫu túi xách “Grace Delight Tote” do Hamano, một hãng đồ da Nhật Bản thành lập cách đây 145 năm, thương hiệu vốn được Hoàng gia Nhật Bản yêu thích từ lâu.

Thủ tướng Takaichi sử dụng chiếc túi này trong chuyến đi đầu tiên đến Phủ Thủ tướng vào ngày 21/10 và tên sản phẩm nhanh chóng lan truyền trên mạng.

Chiếc túi có giá 136.000 yên (tương đương 895 USD), nổi bật với chất liệu da tự nhiên, nhẹ khoảng 700 gram và có tính tiện dụng cao, đủ chỗ để đựng tài liệu khổ A4. Ngoài phiên bản màu đen được bà Takaichi sử dụng, dòng sản phẩm này còn có hơn 8 màu khác.

Mẫu túi xách của Thủ tướng Nhật Bản trở thành hiện tượng mạng, nhà sản xuất 'cháy hàng'. (Ảnh: Yonhap)

Ngày 26/10, hãng Hamano thông báo trên trang web chính thức: "Trong hai ngày qua, chúng tôi nhận được đơn đặt hàng tương đương với sản lượng một tháng tại nhà máy của chúng tôi. Ngày giao hàng dự kiến ​​được điều chỉnh sang tháng 2 hoặc tháng 3 năm sau".

Công ty cũng lên tiếng xin lỗi vì phản hồi chậm trễ với khách hàng. Hiện tại, một số màu trong bộ sưu tập “Grace Delight Tote” đã cháy hàng.

Được thành lập vào năm 1880, Hamano Leather Craft là thương hiệu thủ công mỹ nghệ có lịch sử cung cấp túi xách cho Hoàng gia Nhật Bản. Xưởng sản xuất đặt tại thị trấn Miyota, tỉnh Nagano.

Chính quyền địa phương dự định tận dụng cơ hội này để tăng cường sự quan tâm đến thương hiệu và thúc đẩy sản xuất trong khu vực. Thị trưởng thị trấn Miyota khuyến khích tiêu dùng nội địa thông qua dịch vụ mạng xã hội (SNS) và cho biết: "Bạn có thể mua sản phẩm này thông qua chương trình thuế địa phương."

Nhiều nhà phân tích cũng nhận thấy hình ảnh mạnh đậm tính thực tế và truyền thống này phù hợp với phong cách của Thủ tướng Takaichi và những món đồ thời trang của các nhà lãnh đạo đang được tiêu thụ như "biểu tượng của sự ủng hộ".