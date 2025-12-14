(VTC News) -

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, một quyết định lặng lẽ nhưng lay động được đưa ra trong khoảnh khắc sinh - tử. Gia đình bệnh nhân nam chết não đồng ý hiến tạng người thân, mang lại cơ hội sống cho những người đang chờ đợi phép màu của y học.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng đột quỵ não nặng, hôn mê sâu, phải thở máy qua ống nội khí quản. Dù được các bác sĩ tích cực hồi sức và áp dụng những biện pháp điều trị chuyên môn cao nhất, tình trạng không có dấu hiệu cải thiện. Các đánh giá chuyên môn cho thấy người bệnh khả năng chết não cao.

Các bác sĩ đã tư vấn cho gia đình về khả năng hiến tạng để cứu sống nhiều người bệnh khác. Đối diện mất mát quá lớn, gia đình quyết định đầy nhân ái: để sự sống của người thân được tiếp nối trong những cơ thể khác.

Sau khi hoàn tất quy trình đánh giá chết não và các thủ tục pháp lý theo quy định, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các chuyên gia ghép tạng hội chẩn, lựa chọn người nhận phù hợp.

Nhân viên y tế cúi đầu tri ân người hiến tạng. (Ảnh: BVCC)

Hai quả thận được ghép cho hai bệnh nhân suy thận mạn đang điều trị tại chính bệnh viện, mở ra cơ hội hồi sinh và cải thiện chất lượng sống cho họ.

Toàn bộ công tác lấy và ghép thận được các ê-kíp triển khai khẩn trương, nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn và hiệu quả. Đây là trường hợp hiến tạng từ người cho chết não thứ hai được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong năm 2025, đồng thời là ca thứ bảy kể từ năm 2024 đến nay.

Theo đại diện bệnh viện, kết quả này phản ánh những nỗ lực bền bỉ trong công tác truyền thông, tư vấn hiến tặng mô, tạng, đồng thời cho thấy sự trưởng thành về chuyên môn, quy trình và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y tế trong hành trình nối dài sự sống cho người bệnh.

Trong thời khắc đau thương nhất, quyết định “cho đi là còn mãi” đã thắp lên hy vọng, lan tỏa thông điệp yêu thương, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.