Nhận định, dự đoán tỷ số Man City vs Liverpool, vòng 11 giải Ngoại Hạng Anh

(VTC News) -

Man City đấu với Liverpool là trận đấu tâm điểm (Super Sunday) của vòng 11 giải Ngoại Hạng Anh, diễn ra lúc 23h30 hôm nay 9/11. Trận đấu được chiếu trực tiếp trên kênh K+SPORT 1. Báo Điện tử VTC News dự đoán kết quả, cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số mới nhất của trận đấu Man City vs Liverpool.

Nhận định Man City đấu với Liverpool

Trước vòng 11, Manchester City đứng thứ hai trên bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh với 19 điểm. Trong 5 vòng đấu gần nhất, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola giành 4 chiến thắng và có 1 thất bại.

Haaland sắp phá kỷ lục của Alan Shearer. (Ảnh: Reuters)

Man City là đội kiếm nhiều điểm nhất giải Ngoại Hạng Anh kể từ tháng 4/2025 đến nay. Đội chủ sân Etihad thắng 13 trận trong 19 vòng đấu (42 điểm), chỉ nhận 3 thất bại. Riêng trên sân nhà, họ giành tới 9 chiến thắng và chỉ thua 1 trận.

Erling Haaland ghi 18 bàn sau 14 trận đấu cho Man City mùa này. Tại giải Ngoại Hạng Anh, chân sút người Na Uy đứng đầu về số bàn thắng (13), số cú sút, số cú sút trúng đích và chỉ số bàn thắng kỳ vọng. Anh chỉ cần thêm 2 pha lập công nữa để lập kỷ lục cầu thủ chạm mốc 100 bàn nhanh nhất lịch sử giải Ngoại Hạng Anh.

Liverpool xếp ngay sau, kém đối thủ 1 điểm. Trái ngược Man City, Liverpool có chuỗi 4 thất bại liên tiếp trước khi thắng Aston Villa 2-0 ở vòng 10 để ngắt mạch thua. Sau đó, thầy trò huấn luyện viên Arne Slot đánh bại Real Madrid với tỷ số 1-0 ở Champions League.

Mohamed Salah đứng trước cơ hội lập kỷ lục cầu thủ có tổng số bàn thắng và kiến tạo cho một đội bóng nhiều nhất lịch sử giải Ngoại Hạng Anh. Hiện tại, ngôi sao người Ai Cập có 188 bàn thắng, 88 lần kiến tạo, tổng số ngang bằng Wayne Rooney.

Liverpool vừa thắng 2 trận liên tiếp sau chuỗi thất bại. (Ảnh: Reuters)

Dự đoán Man City vs Liverpool

Siêu máy tính của Opta dự đoán cơ hội thắng của Man City là 45,4%, vượt trội so với Liverpool (27,7%). Dữ liệu của Soccerway đưa ra nhận định ngược lại. Theo đó, tỷ lệ thắng của Man City và Liverpool là 26%-44%.

Man City thua Liverpool trong cả 2 trận đối đầu ở mùa giải trước (cùng tỷ số 0-2). Thành tích đối đầu của 2 đội trong 14 lần gặp nhau gần nhất có sự cân bằng (Man City và Liverpool đều thắng 4 trận, còn lại là 6 lần hòa). Tuy nhiên, trong 4 lần chạm trán Liverpool gần nhất, Man City chỉ hòa và thua.

Trong 8 lần đối đầu gần nhất giữa Man City và Liverpool tại giải Ngoại Hạng Anh, chỉ 1 trận có dưới 2 bàn thắng và 3 trận có trên 3 bàn. Liverpool luôn ghi bàn trong 8 trận kể trên, nhưng chỉ có 1 lần ghi nhiều hơn 2 bàn vào lưới Man City.

Dự đoán tỷ số: Man City 2-1 Liverpool.