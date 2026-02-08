Nhận định bóng đá Liverpool vs Man City: Kịch bản bất ngờ

(VTC News) -

Tâm điểm của vòng 25 giải Ngoại Hạng Anh là cuộc đọ sức giữa Liverpool và Man City trên sân Anfield. Phong độ của hai đội không mấy ấn tượng trong giai đoạn vừa qua và họ đều rất cần chiến thắng để phục vụ mục tiêu riêng. Tấm vé dự cúp C1 châu Âu là điều Liverpool nghĩ đến còn Man City cần bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch.

Nhận định Liverpool vs Man City

Những gì Liverpool và Man City trải qua có nhiều điểm trái ngược. Chuỗi 5 trận không thắng của Liverpool vừa kết thúc bằng 3 điểm quý giá trước Newcastle. Nhưng thời điểm này chứng kiến những ngày tháng khó khăn của thầy trò huấn luyện viên Arne Slot. Khoảng cách 5 điểm với Man Utd - đội xếp thứ 4 cần phải được rút ngắn.

Haaland là niềm hy vọng lớn nhất của Man City.

Liverpool thi đấu bất ổn, đôi khi chơi rất thăng hoa và cũng có lúc làm người hâm mộ phải thất vọng. Dàn tân binh như Wirtz, Kerkez và đặc biệt là Alexander Isak chơi không như kỳ vọng ảnh hưởng đáng kể đến toan tính của ông Slot.

Chưa kể, những mâu thuẫn âm ỉ với Mohamed Salah càng khiến tình hình Liverpool trở nên khó đoán.

Trong hoàn cảnh như vậy, một điểm trước Man City xem ra không phải kết quả tồi với đội chủ sân Anfield. Có điều, Liverpool cần cảnh giác với hàng công Man City khi mà các hậu vệ của họ vốn dĩ không hề tập trung, dễ dàng bộc lộ sai sót. Gánh nặng một lần nữa dồn lên vai Van Dijk trước khi các ngôi sao tấn công lên tiếng.

Bên kia chiến tuyến, Haaland giờ đây trở thành hy vọng số một của nửa xanh thành Manchester. Một loại ngôi sao như Rodri, Reijnders hay Silva chưa chơi đúng khả năng của mình đẩy Man City lên thị trường chuyển nhượng. Guehi và Semenyo có mặt, mang đến những làn gió mới trong hệ thống chiến thuật của HLV Pep Guardiola.

Nhưng, ngôi sao sáng nhất, được kì vọng nhất của Man City chắc chắn vẫn là Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy thiếu đi cái duyên ghi bàn trong những trận đấu đã qua. Đây là lúc anh cần lên tiếng bằng những pha dứt điểm hiểm hóc và đi bóng đầy sức mạnh của mình.

Thông tin lực lượng

Liverpool vắng hàng loạt ngôi sao vì chấn thương như Jeremie Frimpong, Conor Bradley, Alexander Isak và Giovanni Leoni.

Bernardo Silva, Ruben Dias, John Stones, Josko Gvardiol, Mateo Kovacic, Jeremy Doku và Savinho không ra sân vì nhiều lý do khác nhau khiến Man City gặp khó. HLV Pep Guardiola không có nhiều lựa chọn.

Dự đoán: Liverpool 2-2 Man City

Đội hình dự kiến:

Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike.

Man City: Donnarumma; Nunes, Guehi, Ake, Ait-Nouri; Rodri, O'Reilly; Cherki, Reijnders, Semenyo; Haaland.