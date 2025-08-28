Hậu trường như phim điện ảnh của MV triệu views 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình'

(VTC News) -

Chỉ sau ít ngày ra mắt, MV Viết tiếp câu chuyện hòa bình của ca sĩ Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vượt mốc 1 triệu lượt xem trên YouTube. Không chỉ là sản phẩm âm nhạc, MV được đánh giá như tác phẩm nghệ thuật – lịch sử, gắn liền với dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Bên cạnh giọng hát nội lực của Tùng Dương và ca từ ý nghĩa của Nguyễn Văn Chung, thành công của MV còn là kết quả từ ê-kíp trẻ, làm việc tập trung, kỹ lưỡng để tái hiện chiến trường trong từng chi tiết.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, chủ nhiệm dự án Vũ Hạnh Nguyên cho biết ê-kíp phải chú ý đến từng chi tiết nhỏ, từ cách chào, dáng đứng đến cách đeo huân chương đều phải tham khảo trực tiếp từ các cựu chiến binh để không sai lệch.

Khó khăn nhất là đại cảnh chiến trường – tái hiện một phần trận Điện Biên Phủ. Ekip lựa chọn dựng bối cảnh thật bằng đất, đá, rào thép gai, gạch vụn, khói lửa… thay vì phụ thuộc vào kỹ xảo.

“Chúng tôi phải tự tay làm rào thép gai, dựng tường gạch giả bằng sắt thép, gỗ, xốp… nhưng vẫn phải khiến nó giống như bị bom đạn phá hủy. Cảnh khói lửa phải chân thực nhất nên tiềm ẩn không ít rủi ro. Tất cả đều chân lấm tay bùn, làm việc cẩn trọng để vừa đạt hiệu quả hình ảnh, vừa đảm bảo an toàn”, chị kể.

Khó khăn nhất trong MV "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" là đại cảnh chiến trường – tái hiện một phần trận Điện Biên Phủ.

Ngay trên set quay, Tùng Dương nhiều lần gửi lời cảm ơn vì được hỗ trợ chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ: từ dáng đứng, góc quay cho đến hình ảnh chân thật nhất của một người lính.

Đạo diễn Nguyễn Việt Dũng - người viết kịch bản kiêm chỉ đạo nhấn mạnh yếu tố liền mạch xuyên suốt MV, đúng tinh thần mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gửi gắm. Trong 7 ngày chuẩn bị, 5 ngày dựng bối cảnh, anh và ê-kíp phải chạy đua với thời gian. Mưa thuận lợi cho việc xúc đất nhưng lại khiến tường xốp, bao bố, súng mô hình bị ảnh hưởng; củi ướt thì khó cháy, gây gián đoạn cảnh quay. “May mắn là trước khi ghi hình đại cảnh, mọi việc đã được xử lý ổn thỏa”, anh nhớ lại.

Một chi tiết nhỏ nhưng gây ấn tượng mạnh là cảnh Tùng Dương bôi đen mặt để hóa thân thành người lính. Theo đạo diễn, đó là điểm nhấn mang lại cảm xúc chân thật, giúp khán giả thấy rõ hơn sự gian khổ, hy sinh của những người lính trong chiến tranh.

Tùng Dương bôi đen mặt để hóa thân thành người lính, giúp khán giả thấy rõ hơn sự gian khổ, hy sinh trong chiến tranh.

Đạo diễn hình ảnh Nguyễn Minh Thông cho biết anh tập trung tối đa cho ánh sáng, màu sắc, các cú máy. Anh dành 70–80% công việc tiền kỳ cho cảnh cháy nổ, phối hợp với đội hiệu ứng để tận dụng tối đa không gian hẹp.

“Chiến trường thực tế rất rộng, còn chúng tôi chỉ có một bối cảnh giới hạn. Vì thế, mỗi cú máy phải tính toán kỹ lưỡng, bàn bạc chặt chẽ với team hiệu ứng để không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Chỉ một sai lệch cũng có thể khiến toàn bộ tiến độ bị ảnh hưởng”, Thông chia sẻ. Khoảnh khắc khiến anh xúc động nhất là khi đại cảnh hiện lên đúng như hình dung ban đầu – minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ của tập thể.

Bộ phận kỹ xảo do Nguyễn Thế Trung phụ trách tham gia ngay từ khâu tiền kỳ. Họ dựng bản 3D previs mô phỏng trước cảnh cháy nổ, góc quay, ánh sáng để tiết kiệm thời gian và giảm thiểu rủi ro khi quay thật.

Áp lực lớn nhất của nhóm là thời gian gấp, thời tiết thất thường và nhân lực hạn chế. “Có những đêm chúng tôi phải ngồi thảo luận tới sáng để điều chỉnh chi tiết, sao cho vừa đúng ý tưởng đạo diễn, vừa khả thi về mặt kỹ thuật. Khi nhìn thấy hình ảnh cuối cùng lên màn hình, tôi cảm thấy vô cùng tự hào vì thông điệp hòa bình đã đến được với khán giả”, Trung nói.

Từ việc dựng bối cảnh thủ công, kiểm soát từng chi tiết lịch sử, thiết kế ánh sáng, dựng cảnh cháy nổ cho tới xử lý kỹ xảo, ê-kíp đã làm việc không ngừng nghỉ để mang lại một sản phẩm trọn vẹn.