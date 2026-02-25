Nhạc phim 'Thỏ ơi' khiến khán giả 'nổi da gà'

(VTC News) -

Ngay sau khi MV ra mắt, nhiều đoạn trích từ 2 ca khúc nhạc phim Thỏ ơi là Hoa Gạo và Giữ anh em làm cũng không xong đã chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt bình luận từ khán giả.

Ca khúc Hoa gạo từng gắn với tên tuổi Hà Trần nay được làm mới qua màn hòa giọng của Thanh Lam và Văn Mai Hương. Sự kết hợp giữa hai giọng ca thuộc hai thế hệ mang lại màu sắc đặc biệt cho Hoa gạo. Thanh Lam vẫn đầy nội lực, từng trải và sâu thẳm, trong khi Văn Mai Hương – người đảm nhận vai Hải Lan trong phim lại thể hiện sự mềm mại, mong manh nhưng chất chứa day dứt.

NSND Thanh Lam, Văn Mai Hương hoà giọng trong ca khúc "Hoa gạo" - nhạc phim "Thỏ ơi".

Trong Thỏ ơi, Hải Lan là nhân vật có hành trình tâm lý phức tạp. Không chỉ thể hiện qua diễn xuất, Văn Mai Hương còn góp phần truyền tải chiều sâu ấy bằng âm nhạc. Giọng hát của cô như lời độc thoại nội tâm, bổ sung cho những khoảng lặng và những vết nứt cảm xúc mà nhân vật phải đối diện.

Hoa gạo vốn sở hữu giai điệu ma mị, hòa âm u tối và ám ảnh, từng được nhóm Đại Lâm Linh thể hiện. Ở phiên bản trong Thỏ ơi, nhạc sĩ Thanh Phương phối lại với tiếng guitar da diết và đầy nữ tính, làm nổi bật tinh thần “tính nữ” xuyên suốt bộ phim.

Ca khúc xuất hiện ở những phân đoạn cao trào, như một lớp sóng ngầm dẫn dắt tâm lý nhân vật. Âm nhạc không đứng ngoài câu chuyện mà len lỏi vào từng biến chuyển, đẩy nhịp phim sang trạng thái căng thẳng và hồi hộp hơn. Câu hát “Em lập lòe chạy trong mưa đêm” trở thành hình ảnh ẩn dụ, như bước chân của chú thỏ bí ẩn len lỏi vào những “hang thỏ” sâu kín trong tâm hồn mỗi người.

Dù mang màu sắc hàn lâm và ma mị giữa các ca khúc trẻ trung khác của phim, Hoa gạo không hề lạc lõng. Trái lại, chính sự tương phản ấy tạo nên điểm nhấn, giúp khán giả cảm nhận rõ hơn những lớp cảm xúc chồng chéo trong câu chuyện tình yêu không hoàn hảo.

Văn Mai Hương vào vai Hải Lan trong phim.

MV Hoa gạo sử dụng tông trắng - đen tối giản nhưng giàu chiều sâu, đối lập với bảng màu rực rỡ trên màn ảnh rộng. Sự đơn sắc ấy làm nổi bật cảm xúc thuần túy trong từng câu hát, đồng thời nhấn mạnh những mảng sáng - tối trong nội tâm nhân vật.

Hình ảnh hoa gạo nở đỏ rực giữa trời nhưng chóng tàn trở thành ẩn dụ cho tình yêu: đẹp đẽ, mãnh liệt nhưng mong manh. Đây cũng chính là tinh thần chủ đạo của Thỏ ơi về những mối quan hệ rực rỡ nhưng không trọn vẹn, phản chiếu hiện thực nhiều góc khuất. Trên mạng xã hội khi nhiều khán giả chia sẻ cảm giác “nổi da gà” khi nghe Hoa gạo bởi giai điệu ma mị và cảm xúc day dứt.

Điểm đặc biệt của nhạc phim Thỏ ơi là các ca khúc đều do chính những nghệ sĩ tham gia phim thể hiện. Nếu Hoa gạo là màn hòa giọng của Thanh Lam và Văn Mai Hương, thì trước đó, Lyly – người vào vai MC Hải Linh đã tự sáng tác và thể hiện ca khúc Giữ anh em làm cũng không xong.

Ca khúc "Giữ anh em cũng làm không xong" do LyLy thể hiện hút gần nửa triệu lượt xem trên Youtube.

Bản ballad mang đậm màu sắc riêng của LyLy là lời tự sự về mối quan hệ giữa Hải Linh và Thế Phong (Vĩnh Đam). Việc vừa là người sáng tác, vừa trực tiếp thể hiện và đồng thời nhập vai giúp nữ ca sĩ truyền tải trọn vẹn những giằng xé, bất lực và tổn thương âm ỉ của nhân vật. Những câu hát chất vấn, day dứt như một chuỗi độc thoại của người con gái còn yêu nhưng buộc phải buông tay.

Phần hình ảnh MV không chỉ dừng lại ở những phân đoạn tình cảm giữa Hải Linh và Thế Phong mà còn đan xen các set biểu diễn cùng ban nhạc với tinh thần mộc mạc, tối giản. Chính cách dàn dựng tiết chế này giúp cảm xúc được đẩy lên cao trào, tôn trọn giọng hát cũng như chiều sâu của từng lời ca, đồng thời cộng hưởng hiệu quả với mạch phim.

Do đó, ca khúc này không chỉ làm nhiệm vụ minh họa cảm xúc mà còn trở thành mảnh ghép quan trọng góp phần mở rộng chiều sâu tâm lý của Hải Linh. Qua giai điệu da diết và ca từ giàu tính tự sự, khán giả có thể cảm nhận rõ những giằng xé nội tâm mà nhân vật trải qua, từ đó sự đồng cảm được khơi gợi một cách tự nhiên.