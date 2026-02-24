Phút nghẹt thở và cuộc gọi hé lộ sự thật gây sốc trong phim 'Thỏ ơi'

(VTC News) -

Sau khi chinh phục khán giả bằng những lớp lang tâm lý dày dặn, Thỏ ơi!! tiếp tục tung ra đoạn cắt gây sốc, hé lộ xung đột căng thẳng giữa Hải Lan (Văn Mai Hương) và Ngọc Sơn (Quốc Anh). Tâm điểm của phân cảnh là cuộc điện thoại với cái tên lưu trong danh bạ đầy mờ ám: “+Th” – chi tiết nhỏ nhưng đủ sức đẩy một mối quan hệ đến bờ vực sụp đổ.

Đoạn cắt một phút và cuộc gọi hé lộ sự thật gây sốc trong "Thỏ ơi!!".

Đoạn cắt mở ra cao trào khi Hải Lan trực diện chất vấn Ngọc Sơn về tin nhắn với cô gái có tên “+Th”. Sơn giải thích đó chỉ là cô em họ vừa chia tay người yêu nên anh nhắn tin an ủi. Thế nhưng, mọi lời thanh minh trở nên mong manh khi cô gái kia không bắt máy của Sơn, nhưng lại trả lời ngay khi Hải Lan dùng một số lạ gọi đến.

Chỉ một cuộc gọi ngắn ngủi, không lời buộc tội trực diện, không bằng chứng rõ ràng nhưng đủ để Hải Lan xem đó là “đòn kết liễu” cuối cùng. Cô không còn muốn nghe thêm bất cứ lời giải thích nào. Niềm tin vốn đã rạn nứt nay hoàn toàn vỡ tan.

Phân cảnh dài hơn một phút nhưng được đạo diễn Trấn Thành xử lý đầy căng thẳng. Máy quay tập trung hoàn toàn vào biểu cảm nhân vật: ánh mắt dao động, nhịp thở gấp gáp, sự im lặng kéo dài sau cuộc gọi.

Không có tiếng nhạc dồn dập, không có những câu thoại gay gắt, chính khoảng lặng ấy mới là thứ khiến người xem nghẹt thở. Khoảnh khắc Hải Lan buông ánh nhìn xuống, còn Ngọc Sơn bất lực giữa căn phòng đặc quánh không khí nghi ngờ, đó là lúc mọi thứ thực sự vỡ oà. Nhiều khán giả thừa nhận họ nhìn thấy chính mình trong phân cảnh ấy.

Quốc Anh đảm nhận vai Ngọc Sơn - người chồng của Hải Lan (Văn Mai Hương)

Phân cảnh này của Thỏ ơi đã khơi lại thảo luận về chủ đề niềm tin và sự nghi ngờ trong tình yêu, những vấn đề rất thật, rất gần với đời sống hiện đại. Không chỉ là một phân cảnh cao trào, đoạn phim còn là lời nhắc rằng trong một mối quan hệ, đôi khi người thắng một cuộc cãi vã lại là người đau nhất.

Ngay sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn phim này đã thu hút được hơn 2 triệu lượt xem, trở thành đề tài thảo luận của nhiều khán giả.

Bộ phim Thỏ ơi là tác phẩm điện ảnh thứ 5 của Trấn Thành, lấy bối cảnh một talkshow do nhân vật “chị Bờ Vai” (LyLy) dẫn dắt, nơi các khách mời giấu mặt chia sẻ câu chuyện cá nhân. Nhân vật Thỏ - Nhật Hạ (Rapper Pháo) xuất hiện với câu chuyện về mối quan hệ yêu đương có dấu hiệu kiểm soát và thao túng.

Phim "Thỏ ơi" tiếp tục dẫn đầu phòng vé.

Trấn Thành vào vai người bạn trai cũ có tâm lý phức tạp của Nhật Hạ. Phim tập trung khai thác các mối quan hệ độc hại và khoảng trống kết nối trong đời sống hiện đại.

Phim hiện giữ vững vị trí Top 1 doanh thu phòng vé trong tuần đầu công chiếu với hơn 3.500.000 lượt xem. Việc Thỏ ơi tiếp tục có mốc doanh số ấn tượng giúp Trấn Thành tiếp tục bảo chứng phòng vé cho các phim Tết, tạo nên thương hiệu "cứ đến Tết là ra rạp xem phim của Trấn Thành".

Trước đó, các tác phẩm do Trấn Thành đạo diễn dịp Tết đều có doanh thu nổi bật như Mai đạt 551 tỷ đồng, Nhà bà Nữ thu 460 tỷ đồng và Bộ tứ báo thủ cán mốc 332 tỷ đồng. Các tác phẩm cũng đều nằm trong nhóm phim điện ảnh Việt có doanh thu cao nhất mọi thời.