(VTC News) -

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính tới 11h30 ngày 25/2, bộ phim Thỏ ơi thu về 300 tỷ đồng, với gần 4 triệu lượt khán giả ra rạp.

Phim "Thỏ ơi" của Trấn Thành vượt mốc 300 tỷ đồng sau hơn 1 tuần công chiếu.

Nhờ lượng đặt vé sớm cao và tỷ lệ lấp đầy ấn tượng, Thỏ ơi nhanh chóng được các hệ thống rạp tăng suất chiếu. Riêng ngày 24/2, phim mang về 25 tỷ đồng, bán hơn 300.000 vé trên gần 4.400 suất chiếu. Cuối tuần qua, phim Tết của Trấn Thành bán hơn 1,2 triệu vé với 12.043 suất chiếu, thu thêm 123 tỷ đồng, bỏ xa các đối thủ còn lại trên bảng xếp hạng doanh thu.

Xếp thứ 2 là phim Báu vật trời cho (có sự tham gia của Phương Anh Đào và Tuấn Trần) với doanh thu hiện tại đạt 63 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu tính tổng doanh số tích lũy, Nhà ba tôi một phòng vẫn tạm giữ vị trí á quân với 93 tỷ đồng (tính đến 11h30 ngày 25/2). Trong khi đó, Mùi phở tụt lại phía sau khi suất chiếu giảm mạnh, tổng doanh thu mới đạt 33,5 tỷ đồng.

Không chỉ áp đảo phòng vé, Thỏ ơi! còn tạo ra lượng thảo luận lớn nhất mùa phim Tết. Theo bảng xếp hạng thảo luận phim Tết Bính Ngọ 2026 (16/2–22/2), tác phẩm dẫn đầu với 639.249 lượt đề cập, vượt xa các đối thủ phía sau.

Văn Mai Hương đứng đầu top 10 diễn viên phim Việt dịp Tết được chú ý nhất.

Dàn diễn viên của bộ phim cũng nhận được nhiều sự chú ý. Trong đó, nữ ca sĩ Văn Mai Hương - người đảm nhận vai Hải Lan đứng đầu top 10 diễn viên phim Việt dịp Tết được chú ý nhất với hơn 82.000 lượt đề cập.

Việc Thỏ ơi tiếp tục thiết lập cột mốc 300 tỷ đồng càng củng cố vị thế “bảo chứng phòng vé” của Trấn Thành mỗi dịp Tết. Trước đó, các phim do anh đạo diễn đều đạt doanh thu ấn tượng: Mai thu 551 tỷ đồng, Nhà bà Nữ đạt 460 tỷ đồng và Bộ tứ báo thủ cán mốc 332 tỷ đồng. 5 bộ phim của Trấn Thành đều nằm trong nhóm phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời.

Với đà tăng trưởng hiện tại, giới chuyên môn dự đoán Thỏ ơi sẽ còn tiếp tục bứt tốc trong những ngày tới và có thể đạt doanh thu 350 tỷ đồng.

Bộ phim Thỏ ơi là tác phẩm điện ảnh thứ 5 của Trấn Thành, lấy bối cảnh một talkshow do nhân vật “chị Bờ Vai” (LyLy) dẫn dắt, nơi các khách mời giấu mặt chia sẻ câu chuyện cá nhân. Nhân vật Thỏ - Nhật Hạ (Rapper Pháo) xuất hiện với câu chuyện về mối quan hệ yêu đương có dấu hiệu kiểm soát và thao túng.

Trấn Thành vào vai người bạn trai cũ có tâm lý phức tạp của Nhật Hạ. Phim tập trung khai thác các mối quan hệ độc hại và khoảng trống kết nối trong đời sống hiện đại.