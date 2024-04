Nhạc nước ở Times City biểu diễn lúc mấy giờ, có gì hấp dẫn?

(VTC News) -

Được mệnh danh là “Thế giới Châu Âu” thu nhỏ, Vinhomes Times City từ lâu đã trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn bậc nhất tại thủ đô Hà Nội.

Lần đầu đặt chân tới đây, bạn chắc chắn sẽ choáng ngợp trước vẻ tráng lệ của những tòa cao ốc hiện đại, sự sầm uất của khu trung tâm thương mại ngầm Vincom Mega Mall. Và tất nhiên không thể thiếu sự quyến rũ, đầy mê hoặc của những màn trình diễn nhạc nước mỗi tối.

Sở hữu sân khấu nước hoành tráng nhất tại Hà Nội, nhạc nước ở Times City vẫn luôn được xem là một trong những điểm giải trí, check-in tuyệt vời của các bạn trẻ, sinh viên tại thủ đô.

Lịch biểu diễn nhạc nước ở Times City mới nhất:

- Lịch diễn từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần: 19h

- Lịch diễn cuối tuần: Thứ 6 – Thứ 7 – Chủ Nhật: 19h – 20h30

Bạn có thể đến xem nhạc nước Times City hoàn toàn miễn phí.

Nhạc nước Times City có gì hấp dẫn?

Nằm trải dọc theo 5 tòa căn hộ T5, T6, T7, T10, T11, hệ thống nhạc nước Times City có tổng chiều dài 172 m, chiều rộng 70 m, bao gồm gần 700 bộ vòi phun múa xoay, vòi phun quay Dancing Fountain, vòi phun biến hình Vario Jet… và hơn 2.000 chiếc đèn Led đổi màu nằm dưới mặt nước.

Tại đây, bạn sẽ có cơ hội thưởng thức những vũ điệu nhạc nước hoang dại nhưng không kém phần nghệ thuật, cùng những bản tình ca bất diệt như Power of Love, When I Need You của Celine Dion hay Time To Say Goodbye của Andrea Bocelli & Sarah Brightman.

Trong không gian đầy mê hoặc của “bữa tiệc âm nhạc” sôi động này, sẽ thật tuyệt nếu bên cạnh bạn là “người thầm thương trộm nhớ” hay những người thân yêu trong gia đình.

Chương trình nhạc nước tại Times City mang đến một màn trình diễn ánh sáng và âm nhạc tuyệt đẹp. (Ảnh: tdvvietnam)

Những điểm nổi bật của chương trình nhạc nước Times City:

- Màn trình diễn nghệ thuật đẹp mắt

Chương trình nhạc nước tại Times City mang đến một màn trình diễn ánh sáng và âm nhạc tuyệt đẹp. Những đường nước nhảy múa theo điệu nhạc, kết hợp với hiệu ứng ánh sáng đầy sắc màu, tạo nên một bức tranh thú vị và ấn tượng.

- Giờ biểu diễn cố định

Chương trình nhạc nước tại Times City có giờ biểu diễn đều đặn và cố định, giúp du khách có thể tới đúng giờ và tận hưởng màn trình diễn theo thời gian phù hợp. Mọi người có thể căn đúng giờ để thưởng thức trọn vẹn chương trình nhạc nước.

- Tạo không gian giải trí, thư giãn cùng gia đình

Nhạc nước tại Times City không chỉ là một chương trình biểu diễn nghệ thuật mà còn tạo ra không gian giải trí cùng gia đình vô cùng thú vị. Cả gia đình có thể cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn và vui vẻ trong không gian ngoài trời tuyệt đẹp của Times City.

Gửi xe ở đâu để xem được nhạc nước?

Tại Times City bạn sẽ không được dừng đỗ xe quá lâu trên đường, muốn thưởng thức trọn vẹn màn trình diễn thì cách tốt nhất là gửi xe. Và vì khu này rất rộng nên nếu là lần đầu tiên bạn đến, hãy nhớ những chỉ dẫn dưới đây để không bị mất thời gian tìm kiếm.

Khu đô thị Time City. (Ảnh: Vinhomes Times City)

Hiện nay, khu đô thị Time City có 2 bãi gửi xe ngầm là B2 và B3. Bãi B2 được sử dụng để gửi xe máy và B3 được sử dụng để khách hàng gửi ô tô. Trước tiên, bạn cần nhận biết mình để xe tại Zone nào.

Các khu vực khác nhau được phân biệt bằng các màu sắc khác nhau: Zone 1 là màu cam, Zone 2 là màu hồng và Zone 3 là màu xanh. Trên đường đều có biển chỉ dẫn đến các bãi đỗ xe, tuy nhiên với khách đến vui chơi thì đoạn đường chính ngay giữa hồ có lối lên xuống gửi xe. Bạn có thể gửi ngay dưới đó là thuận tiện nhất.

Ở Times City còn có gì?

Ngoài xem biểu diễn nhạc nước, tại Times City có rất nhiều thứ hay ho để vui chơi:

- Khu thủy cung Vinpearlland Times City

Đây là khu thủy cung hiện đại và quy mô, nơi hội tụ của hơn 30 nghìn cá thể sinh vật. Cửa vào khu thủy cung ngay chính giữa vị trí bạn xem nhạc nước.

Bạn có thể vào xem với giá vé như sau:

Người lớn cao từ 140cm: 170.000 - 220.000 đồng

Người có chiều cao từ 80cm đến dưới 140cm: 100.000 - 150.000 đồng

Trẻ em dưới 80cm: miễn phí

Khu thủy cung Vinpearlland Times City. (Ảnh: vinwonders)

- Vinke Times CityVinke

Nằm dưới tầng hầm B1 trung tâm thương mại Times City, đây là sự kết hợp giữa mô hình vui chơi và giáo dục toàn diện cho trẻ. Bạn có con nhỏ thì có thể đưa đến đây chơi và trải nghiệm.

Giá vé ngày thường để vào Vinke dao động từ 120.000 - 150.000 và vào các dịp lễ tết, cuối tuần là 170.000 - 200.000 đồng. Bố mẹ có thể vào cùng với mức vé 50.000 đồng.

Riêng các bé cao dưới 80cm được miễn phí.

- Mua sắm, ăn uống, xem phim

Đây là đại siêu thị của tập đoàn Vingroup, bạn có thể cùng gia đình vào đây mua sắm, ăn uống. Nơi đây cũng có cả rạp chiếu phim CGV và rất nhiều quán cafe, quán ăn ngon để bạn thỏa sức vui chơi.