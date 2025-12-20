  • Zalo

Nhà thờ ở TP.HCM lên đèn rực rỡ đón Giáng sinh, người dân xúng xính check-in

Những ngày cận Giáng sinh, các nhà thờ ở TP.HCM đã lên đèn rực rỡ, thu hút người dân đến tham quan, chụp ảnh, tận hưởng không khí lễ hội cuối năm.

Nhà thờ ở TP.HCM lên đèn rực rỡ đón Giáng sinh, người dân xúng xính check-in - 1

Khi màn đêm buông xuống, khu vực Nhà thờ Đức Bà bắt đầu rực sáng. Dưới ánh đèn vàng, dòng người đổ về quảng trường phía trước mỗi lúc một đông, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp hiếm thấy giữa trung tâm thành phố. (Ảnh: Anh Duy)

Nhà thờ ở TP.HCM lên đèn rực rỡ đón Giáng sinh, người dân xúng xính check-in - 2

Dù đang trong quá trình trùng tu, Nhà thờ Đức Bà vẫn là điểm đến không thể bỏ qua mỗi mùa Giáng sinh của người dân TP.HCM. Hệ thống đèn bao phủ toàn nhà thờ cùng không gian quảng trường phía trước thu hút đông đảo người dân và du khách. (Ảnh: Anh Duy)

Nhà thờ ở TP.HCM lên đèn rực rỡ đón Giáng sinh, người dân xúng xính check-in - 3

Từ trên cao, nóc Nhà thờ Đức Bà hiện lên với hình Thánh giá. (Ảnh: Anh Duy)

Nhà thờ ở TP.HCM lên đèn rực rỡ đón Giáng sinh, người dân xúng xính check-in - 4

Từ chiều tối, các nhóm bạn trẻ đã có mặt, tranh thủ chụp ảnh khi phố chưa quá đông.

Nhà thờ ở TP.HCM lên đèn rực rỡ đón Giáng sinh, người dân xúng xính check-in - 5

Các bạn trẻ tạo dáng bên Nhà thờ Đức Bà với váy đỏ, áo len...biến không gian quanh nhà thờ thành một “phòng chụp ảnh ngoài trời”.

Nhà thờ ở TP.HCM lên đèn rực rỡ đón Giáng sinh, người dân xúng xính check-in - 6

Cách Nhà thờ Đức Bà không xa, Nhà thờ Tân Định nổi bật với sắc hồng đặc trưng. Từ xa, mặt tiền nhà thờ rực rỡ, nổi bật giữa khu dân cư đông đúc. (Ảnh: Thành Đạt)

Nhà thờ ở TP.HCM lên đèn rực rỡ đón Giáng sinh, người dân xúng xính check-in - 7

Vốn đã thu hút du khách bởi kiến trúc đặc biệt, nay Nhà thờ Tân Định càng trở nên cuốn hút khi được trang hoàng thêm hệ thống đèn và các tiểu cảnh Noel. (Ảnh: Thành Đạt)

Nhà thờ ở TP.HCM lên đèn rực rỡ đón Giáng sinh, người dân xúng xính check-in - 8
Nhà thờ ở TP.HCM lên đèn rực rỡ đón Giáng sinh, người dân xúng xính check-in - 9

Đèn hồng giăng quanh tháp nhà thờ. (Ảnh: Thành Đạt)

Nhà thờ ở TP.HCM lên đèn rực rỡ đón Giáng sinh, người dân xúng xính check-in - 10
Nhà thờ ở TP.HCM lên đèn rực rỡ đón Giáng sinh, người dân xúng xính check-in - 11

Tiểu cảnh giáng sinh được trang trí khắp các mái vòm, khuôn viên nhà thờ. (Ảnh: Thành Đạt)

Nhà thờ ở TP.HCM lên đèn rực rỡ đón Giáng sinh, người dân xúng xính check-in - 12

Phía trước cổng nhà thờ đông đúc người dân xếp hàng chờ chụp ảnh. Bên trong, ánh đèn lung linh tạo nên không gian ấm áp. (Ảnh: Thành Đạt)

Nhà thờ ở TP.HCM lên đèn rực rỡ đón Giáng sinh, người dân xúng xính check-in - 13

Khi trời vừa tối, Nhà thờ Mạc Ty Nho bắt đầu bừng sáng trong ánh đèn Noel. Từ cổng vào đến khuôn viên bên trong, các tiểu cảnh Giáng sinh được bố trí dọc lối đi, thu hút người dân ghé lại tham quan, chụp ảnh.

Nhà thờ ở TP.HCM lên đèn rực rỡ đón Giáng sinh, người dân xúng xính check-in - 14

Bên trong Nhà thờ Mạc Ty Nho.

Nhà thờ ở TP.HCM lên đèn rực rỡ đón Giáng sinh, người dân xúng xính check-in - 15

Khác với sự đông đúc như Nhà thờ Đức Bà và Nhà thờ Tân Định, người dân ở Nhà thờ Mạc Ty Nho thong thả dạo bước, trò chuyện, tận hưởng không khí Noel theo cách nhẹ nhàng.

Nằm cách trung tâm TP.HCM khá xa, Nhà thờ Song Vĩnh (thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) rực sáng trong những ngày cận Giáng sinh. Ánh đèn trang trí phủ kín mặt tiền và khuôn viên, khiến không gian nhà thờ nổi bật từ xa giữa khu vực ngoại thành.

Ngay từ chiều tối, người dân đã bắt đầu tập trung trước cổng nhà thờ. Các nhóm bạn trẻ chuẩn bị trang phục, chọn góc chụp, trong khi nhiều gia đình đưa con nhỏ đến vui chơi, tham quan.

Không khí tại Nhà thờ Song Vĩnh sôi động nhưng không xô bồ. Tiếng cười nói, tiếng nhạc Giáng sinh vang lên hòa cùng ánh đèn nhiều màu, tạo cảm giác rộn ràng của một mùa lễ hội đang đến rất gần.

Nhà thờ ở TP.HCM lên đèn rực rỡ đón Giáng sinh, người dân xúng xính check-in - 19

Chỉ còn 5 ngày nữa chính thức bước vào đêm giáng sinh 2025, không khí tại TP.HCM đang nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Các gia đình tranh thủ check-in, ghi lại khoảnh khắc ấm áp của mùa lễ hội.

Nhà thờ ở TP.HCM lên đèn rực rỡ đón Giáng sinh, người dân xúng xính check-in - 20
Nhà thờ ở TP.HCM lên đèn rực rỡ đón Giáng sinh, người dân xúng xính check-in - 21

Các em nhỏ tạo dáng chụp hình với ông già Noel.

Nhà thờ ở TP.HCM lên đèn rực rỡ đón Giáng sinh, người dân xúng xính check-in - 22

Lưu giữ kỷ niệm mùa Giáng sinh.

Tuệ Lâm
