Nhà thờ ở TP.HCM lên đèn rực rỡ đón Giáng sinh, người dân xúng xính check-in

Dù đang trong quá trình trùng tu, Nhà thờ Đức Bà vẫn là điểm đến không thể bỏ qua mỗi mùa Giáng sinh của người dân TP.HCM. Hệ thống đèn bao phủ toàn nhà thờ cùng không gian quảng trường phía trước thu hút đông đảo người dân và du khách. (Ảnh: Anh Duy)