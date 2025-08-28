Nhà thiết kế Ferrari chê xe điện Jaguar mới 'gây thất vọng khi nhìn gần'

(VTC News) -

Frank Stephenson, một nhân vật có tiếng nói trong giới thiết kế ô tô, từng tạo ra những mẫu xe đình đám như Ferrari F430 hay BMW X5, đã không ngần ngại bày tỏ quan điểm của mình về mẫu xe điện Type 00 của Jaguar. Mặc dù là một concept táo bạo, mở đường cho chiến lược "siêu sang" của Jaguar nhằm cạnh tranh với Bentley, Type 00 lại không gây ấn tượng tốt với nhà thiết kế này.

Chia sẻ với tạp chí Top Gear, Stephenson đã dùng từ "quên lãng từ mọi góc độ" để miêu tả chiếc xe. Thậm chí, ông còn tạo ra một thuật ngữ mới là "unautomotive" (thiếu tính ô tô) để chỉ trích thiết kế lập dị này. Nhà thiết kế 65 tuổi cho rằng: "Tổng thể thiết kế thiếu sự gắn kết và có vẻ chưa hoàn thiện".

Ông cũng đưa ra một nhận xét: "Type 00 trôngđầy hứa hẹn từ xa, nhưng lại gây thất vọng khi nhìn gần".

Thiết kế của mẫu Jaguar Type 00 được đánh giá là một concept táo bạo. (Ảnh: Jaguar)

Theo Brandon Baldassari, Giám đốc Jaguar tại Mỹ, phiên bản sản xuất của chiếc grand tourer này sẽ có giá khoảng 130.000 USD (khoảng 3,4 tỷ đồng), gần như gấp đôi giá bán trung bình hiện tại của Jaguar. Đây là một bước đi mạo hiểm, nhưng cũng là lý do Tata Motors, công ty mẹ của Jaguar, chấp nhận bán ít xe hơn.

Giám đốc điều hành của hãng thừa nhận, Jaguar sẵn sàng "mất đi 85% lượng khách hàng hiện tại". Điều này có nghĩa là hãng xe này chỉ kỳ vọng 15% khách hàng trung thành tiếp tục mua phiên bản thương mại của Type 00. Glover cho biết mẫu xe cuối cùng sẽ gần như giữ nguyên thiết kế của bản concept.

Nắp capo xe có chiều dài khác lạ. (Ảnh: Jaguar)

Với những rủi ro lớn về thiết kế và chiến lược kinh doanh, Jaguar đang đối mặt với nhiều nghi ngại. Chiến dịch quảng cáo "Copy Nothing" (không sao chép gì cả) của hãng cũng đã vấp phải nhiều chỉ trích. Mặc dù một số người cho rằng Jaguar đáng được trao cơ hội, nhưng sự hoài nghi xung quanh những động thái gần đây của hãng là hoàn toàn có cơ sở. Phiên bản sản xuất của chiếc xe dự kiến ra mắt vào cuối năm nay và bắt đầu bán ra từ năm 2026.