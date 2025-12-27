Nhà sáng chế 90 tuổi của nông dân được trao danh hiệu Anh hùng Lao động

(VTC News) -

Sáng 27/12, trong khuôn khổ Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI, Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu "Anh hùng Lao động" cho 5 cá nhân.

Danh hiệu "Anh hùng Lao động" để tặng cho cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có đạo đức, phẩm chất cách mạng.

Trong số các cá nhân có ông Vũ Hữu Lê (90 tuổi) là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà (tỉnh Lào Cai).

Kỹ sư Vũ Hữu Lê giao lưu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Bước ra sân khấu giao lưu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, ông Vũ Hữu Lê mang theo chiếc bánh răng, dụng cụ đo cơ khí và chiếc compa cũ kỹ từ khi 15 tuổi, thuở còn tham gia lớp học cầu đường phục vụ kháng chiến.

Những vật dụng giản đơn ấy chính là khởi nguồn cho hành trình phi thường của người được mệnh danh là “nhà sáng chế của nông dân”.

Ông Vũ Hữu Lê sinh ra tại miền quê nghèo Hạ Hòa, Phú Thọ. Từ năm 19 tuổi, ông đã tham gia xây dựng cầu đường phục vụ kháng chiến, sau đó chuyển sang hoạt động kinh tế khi hòa bình lập lại. Với tư chất thông minh và tinh thần ham học hỏi, ông được Đảng và Nhà nước cử đi đào tạo về cơ khí tại Liên Xô, tốt nghiệp với tấm bằng đỏ xuất sắc.

Trở về nước, ông cống hiến 18 năm trên cương vị Giám đốc Nhà máy cơ khí tỉnh Yên Bái. Tuy nhiên, khát vọng được tự do sáng tạo, chế tạo máy móc phục vụ bà con đã thôi thúc ông xin nghỉ hưu sớm 4 năm để thực hiện giấc mơ riêng của mình.

Những ngày đầu khởi nghiệp vào năm 1990 đầy gian nan, hành trang của ông chỉ vỏn vẹn một triệu đồng và chiếc xe máy Simson cũ. Ông rong ruổi khắp các ngõ ngách thu mua sắt vụn, bán lấy lãi để từng bước mua sắm máy tiện, máy phay, máy bào. Sau ba năm miệt mài tích lũy, ông thành lập xưởng cơ khí riêng, tiền thân của Công ty TNHH Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà tại Lào Cai ngày nay.

"Bất cứ máy cơ khí nào mà bà con yêu cầu là tôi làm", ông Vũ Hữu Lê nói. Đến thời điểm này, ông đã có hành trang là hàng trăm loại máy móc được chế tạo cho bà con nông dân. Có những máy móc nếu nhập khẩu phải lên tới hàng trăm triệu đồng, nhưng ông sáng chế, chế tạo chỉ có giá vài chục triệu đồng.

Những sáng chế của ông mang lại nhiều hữu ích cho người nông dân, giúp người nông dân có thể giảm bớt thời gian cũng như là sức lực, sự vất vả của mình. Ông Lê cho biết, ông chỉ lấy một phần lợi nhuận, còn lại chủ yếu là để phục vụ cho bà con nông dân. Ông được bà con nông dân yêu mến không chỉ bởi các sáng chế hữu ích mà còn bởi sự thân thiện, hòa đồng, nhiệt tình của mình.

Nói về niềm đam mê bất tận trong chế tạo máy móc cho nông dân, ông Vũ Hữu Lê chia sẻ rằng xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo, từng đi cày, bừa nên ông rất thấu hiểu cuộc sống của họ. Ngay từ nhỏ, ông đã tò mò và yêu thích chế tạo máy, và sau khi được đào tạo bài bản, ông đã có đầy đủ kiến thức và kỹ năng để hiện thực hóa đam mê.

"Tôi xuống với nông dân, họ chỉ cho tôi những gì cần cải tiến, những gì cần làm, từ đó tôi mày mò, sáng chế ra những máy móc cần thiết, đáp ứng nhu cầu sản xuất của họ", ông Lê bày tỏ.

Dù đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, ông vẫn giữ được sự minh mẫn và niềm đam mê lao động bền bỉ. Chia sẻ về bí quyết sống khỏe và làm việc hăng say, ông cho rằng ngoài thể chất, yếu tố tinh thần đóng vai trò quyết định. Sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và tình cảm của nhân dân chính là liều thuốc tinh thần quý giá nhất.

Tinh thần kiên cường của người kỹ sư già còn được thể hiện rõ nét qua biến cố thiên tai lũ lụt vừa qua. Hai lần nhà xưởng bị ngập, nhìn máy móc thiết bị chìm trong bùn đất, ông đã từng rơi nước mắt vì xót xa.

"Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai luôn luôn động viên tôi. Nhất là trong trận lũ lụt vừa qua, hai lần xưởng bị ngập, nhìn máy móc thiết bị hư hại tôi chỉ biết khóc. Được sự quan tâm, động viện của các cấp lãnh đạo và bà con nông dân xóm giềng, chỉ một tuần sau, tôi đã khôi phục lại được toàn bộ máy móc, thiết bị", vị giám đốc 90 tuổi nói thêm.