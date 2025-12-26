Đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc vào Lăng viếng Bác

Chiều 26/12, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dẫn đầu, đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI diễn ra từ 26- 27/12/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP Hà Nội).
Tổng số đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là 2.223 đại biểu, gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức.
Trong đó, có 139 đại biểu là cá nhân và đại diện tập thể “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động” được phong tặng từ năm 2021 đến nay (21 cá nhân); 86 đại biểu đại diện Chiến sĩ thi đua toàn quốc được phong tặng từ năm 2021 đến nay; 36 đại biểu đại diện cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 198 đại biểu là người dân tộc; 41 đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài có công lao, đóng góp với Việt Nam; 138 đại biểu tiêu biểu đại diện các ngành nghề, các lĩnh vực; 1.326 đại biểu điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước.
Đại biểu cao tuổi nhất là Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình (98 tuổi) và 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất (đều 11 tuổi).
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2021-2025; tôn vinh, biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm tới.
Qua đó, tạo khí thế, động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh giai đoạn 2026-2030 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.
Bên cạnh chương trình Đại hội chính thức, nhiều hoạt động phong phú sẽ được tổ chức trước, trong và sau Đại hội như: Triển lãm ảnh về Bác Hồ với các phong trào thi đua yêu nước và các kỳ Đại hội thi đua; triển lãm giới thiệu các thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước sau 40 năm đổi mới đất nước; chương trình giao lưu các điển hình tiên tiến; tôn vinh, khen thưởng biểu dương Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc.
