Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI

(VTC News) -

Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI với chủ đề "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng" diễn ra sáng 27/12.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố dự Đại hội.

Trước giờ khai mạc Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan không gian trưng bày thành tựu phát triển đất nước tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm quan khu trưng bày các sản phẩm khoa học công nghệ.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước, được tổ chức định kỳ.

Đại hội được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong giai đoạn 2021-2025; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2026-2030.

Đây cũng là dịp để tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu; các anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến - những người đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần cống hiến và sức sáng tạo của con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày khí tài quân sự.

Trước đó tại phiên trù bị chiều 26/12, báo cáo về thành phần cơ cấu, chất lượng đại biểu, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết, tổng số đại biểu về dự đại hội là 2.223 người, gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức; được thành lập thành 105 đoàn đại biểu.

Trong 2.025 đại biểu chính thức có các đại biểu là cá nhân Anh hùng, đại diện các tập thể Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và các điển hình tiên tiến được phong tặng, suy tôn từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đến nay.

Về cơ cấu đại biểu, ngành kinh tế có 663 đại biểu (chiếm 32,7%); ngành an ninh, quốc phòng 338 đại biểu (chiếm 19,2%); ngành văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế 640 đại biểu (chiếm 31,6%); các lĩnh vực khác 334 đại biểu, chiếm 16,5%. Bên cạnh đó, đại biểu cá nhân là 1.733, đại diện các tập thể là 292.

Phần lớn là các điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước; chủ yếu là những người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố, chiếm 65,5% tổng số đại biểu tham dự đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thăm quan khu trưng bày các sản phẩm tại Đại hội.

Trong số 2.025 đại biểu chính thức có 105 đại biểu là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bên cạnh đó, 139 đại biểu đại diện tập thể hoặc cá nhân Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động được phong tặng từ năm 2021 đến nay; 86 đại biểu đại diện Chiến sĩ thi đua toàn quốc được phong tặng từ năm 2021 đến nay; 36 đại biểu đại diện cá nhân tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 198 đại biểu là người dân tộc thiểu số (chiếm 9,8%); 41 đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài có công lao, đóng góp với Việt Nam.

Tham dự đại hội còn có 138 đại biểu tiêu biểu đại diện các ngành nghề, các lĩnh vực.

Như vậy, có 1.282 đại biểu là các điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, chủ yếu là người trực tiếp lao động sản xuất trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh của các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố sẽ được vinh danh tại Đại hội.