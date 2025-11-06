Nhà mạng dồn toàn lực đảm bảo an ninh thông tin ứng phó với bão số 13 Kalmaegi

(VTC News) -

Với mục tiêu cao nhất là duy trì mạng lưới ổn định, khôi phục dịch vụ nhanh nhất khi có sự cố, VNPT đã bố trí lực lượng kỹ thuật tại các vị trí trọng yếu, sẵn sàng nhân lực, phương tiện và vật tư ứng cứu.

Theo đó, VNPT đã quán triệt tinh thần “4 tại chỗ” đến toàn bộ các đơn vị trong vùng bão. Lực lượng kỹ thuật được bố trí trực 24/7 tại các trạm trọng yếu, đồng thời thành lập đội cơ động ứng cứu thông tin để đảm bảo sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh.

Toàn thể lực lượng ứng cứu của VNPT thực hiện “4 tại chỗ” và trực 24/7. (Ảnh: VNPT)

Đáng chú ý, VNPT đã điều động bổ sung nhiều trang thiết bị hiện đại như xe phát sóng lưu động tự hành, container thông tin, trạm phát sóng dã chiến, cùng 50 điện thoại vệ tinh Inmarsat và 31 trạm VSAT-IP đến các tỉnh trong khu vực bị ảnh hưởng.

Đồng thời, hệ thống truyền dẫn vệ tinh cũng đã được kích hoạt, bảo đảm thông tin thông suốt phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống thiên tai của chính quyền các cấp.

Trong khi đó, Viettel đã điều động bốn đoàn chỉ huy tiền phương tới Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa để trực tiếp điều hành tại chỗ, trong khi các địa bàn còn lại do Giám đốc Viettel tỉnh phụ trách.

Hơn 1.000 cán bộ kỹ thuật, cơ điện, truyền dẫn và bảo đảm thông tin đã được tăng cường, chia thành 190 đội BTS, 50 đội cơ điện, 170 đội bảo đảm thông tin cùng 20 đội truyền dẫn tinh nhuệ, sẵn sàng cơ động ứng cứu theo vùng phụ trách.

Viettel đã bổ sung 397 máy phát điện cơ động cho các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, bảo đảm 110% năng lực dự phòng cho các trạm trọng yếu. Hơn 1.600 bình ắc quy được chuyển bổ sung cho hơn 1.100 trạm viễn thông để duy trì hoạt động ổn định khi mất điện diện rộng.

Hơn 1000 cán bộ kỹ thuật của Viettel đã được tăng cường, sẵn sàng cơ động ứng cứu. (Ảnh: Viettel)

17 bộ điện thoại vệ tinh, 48 bộ đàm cầm tay và 9 xe phát sóng cơ động đã được phân bổ tới các địa bàn trọng điểm, trong đó riêng Gia Lai và Bình Định còn được tăng cường thêm hai drone vận tải hỗ trợ vận chuyển vật tư và hàng cứu trợ khi đường bộ bị chia cắt.

Song song, Viettel đã hạ tải trọng cho 236 vị trí cột anten có nguy cơ mất an toàn, đồng thời hoàn tất việc gia cố, bổ sung nhiên liệu, nhu yếu phẩm và nơi trú ẩn an toàn cho lực lượng trực ứng cứu.

Hệ thống Trung tâm điều hành (NOC) tại 9 tỉnh được kích hoạt 24/24 giờ, cập nhật dữ liệu thời gian thực, giám sát và điều phối lực lượng ứng cứu nhanh ngay khi bão đổ bộ.

Các cán bộ kỹ thuật MobiFone vận chuyển máy phát điện và các thiết bị chuyên dụng sẵn sàng ứng phó bão. (Ảnh: MobiFone)

Còn MobiFone đã huy động hơn 200 đội kỹ thuật với trên 800 nhân sự trực chiến 24/7 tại các điểm xung yếu. Gần 2.500 máy phát điện đã được cấp bổ sung cho các trạm trọng yếu và các điểm có nguy cơ mất điện kéo dài, bảo đảm duy trì liên lạc liên tục trong điều kiện thời tiết cực đoan.

Song song với việc đảm bảo hạ tầng và duy trì thông tin liên lạc, các nhà mạng cũng phối hợp với các cơ quan chức năng để gửi tin nhắn cảnh báo và hướng dẫn người dân về các kỹ năng ứng phó mưa bão tại những khu vực có nguy cơ cao, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.