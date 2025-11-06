Trực tiếp: Bão số 13 Kalmaegi giật cấp 16, tâm bão trên vùng ven bờ biển Đắk Lắk – Gia Lai

Cục CSGT (Bộ Công an) phát thông báo phân luồng

Theo dự báo, bão số 13 dự kiến đổ bộ vào đất liền khu vực Quảng Ngãi và Gia Lai (phía đông, tỉnh Bình Định trước đây) lúc 19h ngày 6/11. Sức gió mạnh nhất theo dự báo có thể đạt cấp 10-13, giật cấp 15-16, gây mưa to đến rất to trên diện rộng.

Thời tiết xấu, gió giật mạnh có thể khiến cây xanh, bảng quảng cáo và hệ thống biển báo trên tuyến cao tốc bị gãy đổ, đặc biệt trong điều kiện ban đêm, mưa lớn, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Để chủ động ứng phó, Cục CSGT thông báo cấm đường trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn từ Km64 (nút giao Tam Kỳ) đến Km131+500 (nút giao Quảng Ngãi), bắt đầu từ 18h30 ngày 6/11 cho đến khi có thông báo mới.