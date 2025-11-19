Mua nhà chung cư cần lưu ý gì về phong thủy?

(VTC News) -

Trong vài thập kỷ qua, chung cư đã trở thành lựa chọn an cư phổ biến của người dân thành thị không chỉ bởi giá cả hợp túi tiền, vị trí thuận tiện mà còn nhờ các tiện ích đi kèm như hệ thống an ninh, khu vui chơi, bãi đỗ xe, trung tâm thương mại... Tuy nhiên, bên cạnh các yếu tố pháp lý, chất lượng xây dựng và hạ tầng, phong thủy nhà chung cư là một yếu tố ngày càng được nhiều người quan tâm bởi theo quan niệm Á Đông, phong thủy ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tài lộc và hạnh phúc của gia chủ.

Vậy khi mua nhà chung cư, cần lưu ý những gì để đảm bảo phong thủy tốt?

Chọn hướng căn hộ chung cư

Trong phong thủy nhà ở, hướng cửa chính là yếu tố quan trọng nhất vì đây là nơi đón sinh khí. Đối với nhà mặt đất, hướng nhà tính theo chính cửa ra vào, nhưng với căn hộ chung cư, hướng thường được tính theo ban công hoặc cửa chính tùy trường phái. Phổ biến nhất hiện nay là tính theo cửa ra vào vì đó là nơi tiếp nhận khí trực tiếp.

Người thuộc Đông tứ mệnh (Khảm, Ly, Chấn, Tốn) nên chọn nhà thuộc Đông tứ trạch (hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam). Người thuộc Tây tứ mệnh (Càn, Khôn, Cấn, Đoài) nên chọn Tây tứ trạch (Tây, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc). Dù điều này không cần quá cứng nhắc, nhưng theo quan niệm phong thủy, việc chọn được căn hộ hợp hướng sẽ giúp gia chủ dễ dàng thu hút vượng khí, hạn chế xui rủi.

Thế nào là căn hộ có vị trí “vượng khí”?

Căn hộ phong thủy tốt nên có không gian rộng mở phía trước, tầm nhìn thoáng, không bị che chắn bởi tòa nhà quá gần. Những căn hộ bị chắn tầm nhìn bởi công trình khác, hoặc nhìn ra nghĩa trang, nhà máy, bãi rác… thường đem lại cảm giác bí bách, nặng nề, dễ ảnh hưởng đến tâm lý và tài vận.

Căn hộ phong thủy tốt nên có không gian rộng mở phía trước, tầm nhìn thoáng, không bị che chắn bởi tòa nhà quá gần. (Ảnh: Fengshuibalanz)

Tuy nhiên, cũng không nên chọn căn hộ cửa đối cửa với nhà hàng xóm hoặc đối diện thang máy, thang bộ – vì dễ gây mất riêng tư, cũng như ảnh hưởng đến dòng khí trong nhà. Căn hộ nằm sát phòng rác, khu kỹ thuật, nhà chứa máy bơm cũng nên tránh vì mang năng lượng âm, gây mùi hoặc tiếng ồn.

Tránh căn hộ có hình dạng méo mó, khuyết góc

Theo phong thủy, nhà ở lý tưởng nên có hình dạng vuông vức, tượng trưng cho sự ổn định và vững chãi. Những căn hộ méo mó, hình tam giác, đa giác không đều… được cho là làm mất cân bằng năng lượng, ảnh hưởng đến hòa khí trong gia đình. Tương tự, căn hộ khuyết góc – đặc biệt là góc Đông Bắc (trí tuệ), Tây Nam (tình duyên, hạnh phúc), hoặc góc Tây Bắc (quyền lực, sự nghiệp) càng phải cân nhắc kỹ.

Nếu căn có khuyết điểm nhỏ, gia chủ có thể bố trí nội thất hoặc đặt cây phong thủy để hóa giải. Nhưng nếu căn hộ có hình dạng quá phá cách, tốt nhất nên chọn căn khác.

Tránh nhà có cửa đối cửa, cửa chính thẳng cửa ban công

Nhiều người mua chung cư thường bỏ qua chi tiết cửa chính và ban công thẳng hàng. Theo phong thủy, khí tốt vào cửa chính sẽ thoát ngay ra ngoài nếu bị “xuyên tâm” – tức cửa trước và cửa sau (hoặc cửa ban công) nằm trên một đường thẳng. Điều này tượng trưng cho tài khí khó lưu giữ, gia chủ dễ gặp thất thoát tiền bạc.

Tương tự, cửa đối cửa được cho là dễ gây tranh chấp, bất hòa, và trao đổi năng lượng xấu giữa hai gia đình. Những căn hộ thang máy mở ra là cửa nhà cũng bị coi là kỵ vì sinh khí chưa kịp lưu thông đã bị phân tán ngay.

Mua nhà chung cư nên chọn căn vuông vắn, tránh nhà có cửa đối cửa, cửa chính thẳng cửa ban công. (Ảnh: Greystar)

Tránh chọn căn hộ gần khu kỹ thuật, đường ống nước

Khu vực kỹ thuật của tòa nhà hoặc vị trí đặt máy bơm, trục thoát nước thường phát ra tiếng ồn, rung động và nguồn năng lượng không tốt. Nếu phòng ngủ hoặc phòng khách sát các khu vực này, dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là giấc ngủ. Khoa phong thủy coi nước là biểu tượng tài lộc, nhưng nước chảy mạnh, rò rỉ, ồn ào lại tượng trưng cho hao tài, bệnh tật.

Gợi ý chọn tầng theo ngũ hành

Việc chọn tầng nên được cân nhắc theo nhu cầu và điều kiện tài chính (các tầng khác nhau có giá khác nhau), tuy nhiên nếu bạn cầu kỳ về phong thủy và muốn chọn tầng theo mệnh thì sau đây là gợi ý:

- Người mệnh Kim hợp tầng 4, 9, 14, 19.

- Người mệnh Mộc hợp tầng 3, 8, 13, 18.

- Người mệnh Thủy hợp tầng 1, 6, 11, 16.

- Người mệnh Hỏa hợp tầng 2, 7, 12, 17/

- Người mệnh Thổ hợp tầng 5, 10, 15, 20.

Tuy nhiên, điều quan trọng hơn con số là yếu tố thông thoáng, ánh sáng tự nhiên, tiếng ồn và sự thuận tiện. Tầng quá thấp thường ồn, ít ánh sáng; tầng quá cao dễ bất tiện khi thang máy trục trặc. Nên ưu tiên tầng trung (7–15) để cân bằng các yếu tố.

Lưu ý bố trí bên trong căn hộ

Dù căn hộ hợp hướng nhưng nếu nội thất bố trí sai phong thủy cũng dễ ảnh hưởng đến gia chủ. Một số nguyên tắc cần tránh:

- Không đặt bếp đối diện cửa chính, quan niệm phong thủy cho là dễ hao tài tán lộc.

- Không để giường ngủ đối diện gương vì dễ gây mất ngủ.

- Không đặt bàn thờ sát nhà vệ sinh vì mất đi sự trang trọng, tôn nghiệm.

- Không đặt nhà vệ sinh ở giữa căn hộ.

- Bố trí nội thất nên ưu tiên ánh sáng tự nhiên, tránh góc nhọn chĩa vào nơi sinh hoạt. Có thể sử dụng cây xanh, đá phong thủy, nước để điều hòa sinh khí.

Phong thủy tốt là phù hợp với gia chủ

Phong thủy không phải mê tín, mà là hệ thống khoa học cổ xưa nghiên cứu sự hài hòa giữa con người và môi trường. Nhưng quan trọng hơn cả là người sống trong nhà cảm thấy dễ chịu, khỏe mạnh, tâm lý thoải mái. Một căn hộ phong thủy tốt không chỉ hợp mệnh theo sách vở mà còn phù hợp thực tế đời sống, hướng nắng gió tốt, không gian thông thoáng, yên tĩnh.

Vì vậy, ngoài việc xem phong thủy, gia chủ nên trực tiếp đến căn hộ vào nhiều thời điểm trong ngày để cảm nhận không khí, độ sáng, tiếng ồn. Nếu ngay từ lúc bước vào đã có cảm giác khó chịu, nặng nề, dù hợp hướng thì cũng không nên chọn.

Bạn đừng quên phong thủy không phải yếu tố duy nhất quan trọng khi mua nhà chung cư. Một căn hộ lý tưởng phải đảm bảo đầy đủ ba tiêu chí: Pháp lý rõ ràng, chất lượng xây dựng tốt và phong thủy hài hòa. Mua chung cư là quyết định lớn, liên quan đến an cư lâu dài, vì vậy đừng vội vã. Hãy dành thời gian tìm hiểu kỹ, tham khảo chuyên gia nếu cần.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.