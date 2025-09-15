(VTC News) -

Việc tắt điều hòa khi rời khỏi phòng hoặc ra ngoài là thói quen của phần lớn chúng ta với mong muốn tiết kiệm điện. Tuy nhiên, liệu đây có phải là lựa chọn luôn tối ưu? Nên tắt hay bật điều hòa khi ra ngoài?

Ưu và nhược điểm của việc tắt điều hòa khi ra ngoài

Nếu bạn vắng nhà trong nhiều giờ (từ 3-4 tiếng trở lên), việc tắt điều hòa chắc chắn sẽ giúp bạn tiết kiệm được một khoản điện năng đáng kể. Máy không hoạt động đồng nghĩa với việc không tiêu thụ điện.

Khi máy không chạy, các bộ phận bên trong như máy nén, quạt, bo mạch cũng không phải làm việc, kéo dài tuổi thọ của thiết bị.

Nhược điểm của việc tắt điều hòa là tốn nhiều điện năng để làm mát lại từ đầu. Khi bạn quay trở về và bật, máy sẽ phải hoạt động hết công suất (chế độ tải cao nhất) để hạ nhiệt độ phòng từ mức nóng xuống mức cài đặt. Quá trình này thường tiêu thụ rất nhiều điện năng, đôi khi còn hơn cả việc duy trì nhiệt độ trong một khoảng thời gian ngắn.

Sau khi tắt, phòng sẽ nóng lên theo nhiệt độ môi trường bên ngoài. Bạn sẽ phải chịu đựng không khí nóng bức trong vài phút hoặc thậm chí lâu hơn cho đến khi điều hòa làm mát lại. Ngoài ra khi nhiệt độ phòng tăng, độ ẩm cũng có xu hướng tăng theo, tạo cảm giác oi bức và khó chịu hơn.

Vậy, nên tắt hay bật điều hòa khi ra ngoài? Câu trả lời phụ thuộc khá nhiều vào thời gian bạn vắng nhà.

Quyết định tối ưu phụ thuộc vào sự cân bằng giữa thời gian bạn vắng nhà, nhiệt độ bên ngoài, khả năng cách nhiệt của căn phòng và loại điều hòa bạn đang sử dụng.

Để điều hòa hoạt động khi đi vắng - tiện nghi hay lãng phí năng lượng?

Ngược lại với việc tắt điều hòa, một số người chọn cách để máy hoạt động ở nhiệt độ ổn định khi ra ngoài, đặc biệt là khi chỉ vắng nhà trong thời gian ngắn. Ưu điểm của việc để điều hòa hoạt động là:

- Duy trì không khí mát mẻ, thoải mái ngay khi về nhà: Đây là lợi ích rõ ràng nhất. Bạn sẽ không phải chờ đợi máy làm mát lại, mang đến sự tiện nghi tức thì.

- Giảm tải cho máy nén so với việc làm mát lại từ đầu: Nếu bạn vắng nhà trong khoảng thời gian không quá dài (dưới 1 tiếng), việc duy trì nhiệt độ ổn định (ví dụ ở 27-28 độ C) thường tốn ít điện hơn so với việc tắt hoàn toàn rồi bật lại cho máy chạy hết công suất để làm mát từ đầu. Máy nén không phải khởi động lại mạnh mẽ, giúp kéo dài tuổi thọ.

- Giảm độ ẩm, ngăn nấm mốc phát triển: Việc duy trì hoạt động của điều hòa ở mức thấp giúp kiểm soát độ ẩm trong phòng, hạn chế sự phát triển của nấm mốc và vi khuẩn, giữ cho không khí trong lành hơn.

Nhược điểm của việc để điều hòa hoạt động là máy tiêu thụ điện năng liên tục. Dù ở chế độ duy trì, máy vẫn cần một lượng điện nhất định để hoạt động, gây lãng phí nếu bạn vắng nhà quá lâu. Nếu phòng không có người sử dụng trong thời gian dài, việc để điều hòa chạy là một sự lãng phí năng lượng không cần thiết.

Nên tắt hay bật điều hòa khi ra ngoài?

3Yếu tố quyết định là thời gian vắng nhà, nhiệt độ bên ngoài và đặc điểm phòng. Để đưa ra quyết định đúng đắn, bạn cần xem xét một số yếu tố quan trọng sau:

Thời gian vắng nhà

Dưới 30 phút - 1 tiếng: Đây là khoảng thời gian mà các chuyên gia thường khuyên nên để điều hòa hoạt động. Chi phí điện để làm mát lại từ đầu có thể cao hơn so với việc duy trì ở nhiệt độ cài đặt hợp lý (ví dụ 27-28 độ C).

Từ 1 - 3 tiếng: Lúc này, việc tắt điều hòa có thể bắt đầu có lợi hơn về mặttiết kiệm điện, tùy thuộc vào các yếu tố khác.

Trên 3 - 4 tiếng: Nên tắt hoàn toàn điều hòa. Việc làm mát lại sau vài giờ sẽ tiêu thụ ít điện hơn so với việc để máy chạy liên tục trong khoảng thời gian dài này. Đây là cách dùng điều hòa tiết kiệm điện nhất.

Nhiệt độ môi trường bên ngoài

Trời quá nóng: Nếu nhiệt độ bên ngoài rất cao, phòng của bạn sẽ nhanh chóng nóng lên sau khi tắt điều hòa. Khi bật lại, máy phải hoạt động vất vả hơn, tốn nhiều điện hơn. Trong trường hợp này, việc để máy chạy ở nhiệt độ cao hơn một chút (ví dụ 28 độ C) có thể tiết kiệm hơn.

Trời mát mẻ: Nếu nhiệt độ bên ngoài không quá nóng, việc tắt điều hòa sẽ ít ảnh hưởng đến nhiệt độ phòng và chắc chắn sẽ tiết kiệm điện hơn.

Khả năng cách nhiệt của phòng

Phòng cách nhiệt tốt (cửa kín, tường dày, có rèm che): Phòng sẽ giữ nhiệt tốt hơn, không bị nóng lên quá nhanh. Bạn có thể tắt điều hòa khi vắng nhà trong khoảng 1-2 tiếng mà không lo tốn nhiều điện khi làm mát lại.

Phòng cách nhiệt kém (cửa sổ hở, nhiều ánh nắng): Nhiệt độ phòng sẽ tăng nhanh chóng. Trong trường hợp này, việc tắt điều hòa khi vắng dù chỉ một thời gian ngắn cũng có thể khiến máy phải làm việc cực nhọc khi bạn quay về.

Loại điều hòa đang sử dụng

Điều hòa Inverter (biến tần): Loại máy này có khả năng điều chỉnh công suất linh hoạt để duy trì nhiệt độ. Chúng tiết kiệm điện tốt hơn khi duy trì nhiệt độ ổn định so với việc bật/tắt liên tục. Do đó, với máy Inverter, việc để bật điều hòa ở nhiệt độ cao hơn một chút khi vắng nhà ngắn có thể là lựa chọn hiệu quả.

Điều hòa Non-Inverter (thường): Máy này hoạt động ở công suất cố định. Việc bật/tắt liên tục sẽ làm máy nén phải khởi động lại nhiều lần ở công suất cao, tốn điện hơn.

Việc hiểu rõ các yếu tố này giúp bạn đưa ra quyết định nên tắt hay bật điều hòa khi ra ngoài một cách thông minh.

4. Lời khuyên từ chuyên gia

Để tối ưu hóa việc sử dụng điều hòa, không chỉ giải quyết câu hỏi nên tắt hay bật điều hòa khi ra ngoài, bạn còn cần áp dụng những mẹo sau:

Sử dụng tính năng hẹn giờ: Nếu bạn biết chính xác thời gian về nhà, hãy hẹn giờ tắt điều hòa khi bạn ra ngoài và bật lại khoảng 15-30 phút trước khi bạn về. Đây là cách dùng điều hòa tiết kiệm tối ưu.

Đặt nhiệt độ hợp lý: Khi có mặt ở nhà và cả khi vắng nhà (nếu chọn để bật), hãy đặt nhiệt độ ở mức 26-27 độ C. Đây là mức nhiệt độ thoải mái và tiết kiệm năng lượng nhất.

Đảm bảo phòng kín và cách nhiệt tốt: Đóng kín cửa sổ, cửa ra vào, kéo rèm che nắng để ngăn nhiệt độ bên ngoài ảnh hưởng đến phòng.

Vệ sinh điều hòa định kỳ: Máy sạch sẽ hoạt động hiệu quả và tiết kiệm điện hơn.

Sử dụng quạt kết hợp: Bật quạt trần hoặc quạt cây cùng lúc với điều hòa giúp không khí lưu thông tốt hơn, tạo cảm giác mát mẻ hơn, cho phép bạn tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút mà vẫn thoải mái.

Không có một câu trả lời duy nhất cho việc nên tắt hay bật điều hòa khi ra ngoài. Quyết định tối ưu phụ thuộc vào sự cân bằng giữa thời gian bạn vắng nhà, nhiệt độ bên ngoài, khả năng cách nhiệt của căn phòng và loại điều hòa bạn đang sử dụng. Hãy cân nhắc các yếu tố trên và áp dụng linh hoạt để tìm ra phương pháp sử dụng điều hòa tiết kiệm điện và phù hợp nhất với lối sống của bạn. Một chút chú ý sẽ giúp bạn vừa tiết kiệm chi phí, vừa tận hưởng không gian sống thoải mái, mát mẻ mỗi ngày.