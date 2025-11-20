Hoàng Đức, Quang Hải nhường Xuân Son đá phạt đền

(VTC News) -

"Các đồng đội đã giúp đỡ tôi ở tình huống có phạt đền. Chúng tôi đã hỏi Hoàng Đức và Quang Hải là có sút không thì mọi người nhường quả phạt đền để tôi có bàn thắng đầu tiên sau gần 1 năm", Nguyễn Xuân Son trả lời phỏng vấn sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Lào tối 19/11.

Nguyễn Xuân Son được tung vào sân trong hiệp 2, đánh dấu sự trở lại sau 10 tháng nghỉ thi đấu. Anh khởi đầu hiệp đấu với một vài bước chạy nặng nề nhưng có đường chuyền thuận lợi để Tuấn Hải sút bóng trúng xà ngang.

Nguyễn Xuân Son ghi bàn ở trận Việt Nam gặp Lào.

Sau đó, Xuân Son đá phạt đền thành công ở phút 67 giúp đội tuyển Việt Nam có bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Đây là cuộc đọ sức mà "các chiến binh sao vàng" gặp rất nhiều khó khăn. Họ không thể xuyên phá khung thành đối phương và có phần bế tắc.

Nguyễn Xuân Son đánh giá: "Đội tuyển Việt Nam khởi đầu khá khó khăn và không giữ được bóng quá lâu. Chúng tôi cần cố gắng cải thiện ở trận đấu tiếp theo. Dẫu sao, đây là 3 điểm quan trọng. Đôi khi đội bóng chơi không tốt, nhưng vẫn giành được 3 điểm mới là điều quan trọng nhất.

Cảm xúc của tôi thật sự tuyệt vời. Đây là trận đấu đầu tiên sau gần 1 năm tôi gặp chấn thương. Các đồng độ đã hỗ trợ và động viên rất nhiều trong thời gian tôi gặp chấn thương. Bàn thắng hay chiến thắng là thành quả chung của cả đội. Tôi không muốn nói hay chấm điểm về bản thân mình. Điều quan trọng nhất là tập thể đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng. Bàn thắng này thật tuyệt vời và vừa đủ với mong đợi của tôi hôm nay".

Thực tế, Nguyễn Xuân Son vẫn cần phải nỗ lực rất nhiều. Cầu thủ của Thép Xanh Nam Định chỉ để lại dấu ấn với bàn thắng từ cú đá phạt đền còn màn trình diễn của anh có phần mờ nhạt.