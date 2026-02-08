Nguyên nhân vụ xô xát tại khu vực cửa khẩu Quảng Trị, một người bị chém gục

(VTC News) -

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị hành hung lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng công an khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Công an xác định, khoảng 18h30 ngày 7/2, tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (bản Cha Lo, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị), do mâu thuẫn cá nhân, ông Lê Thế Anh (SN 1980) xô xát với Đặng Xuân Chính (SN 1985), cùng trú phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Công an thu giữ các loại dao, kéo mà Lê Thế Anh và Đặng Xuân Chính dùng để giải quyết mâu thuẫn. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Quá trình xảy ra mâu thuẫn, ông Đặng Xuân Chính dùng kéo đâm ông Lê Thế Anh gây thương tích. Khi bị tấn công, ông Lê Thế Anh sử dụng một con rựa mang theo trên xe đánh trả ông Đặng Xuân Chính. Hậu quả, cả hai người đều bị thương và được đưa đi cấp cứu, điều trị tại cơ sở y tế.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an xã Dân Hóa phối hợp với Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo thực hiện xác minh vụ việc, thu giữ các tang vật liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, tối 7/2, mạng xã hội Facebook xuất hiện clip dài khoảng 45 giây, ghi lại cảnh 2 người đàn ông xảy ra xô xát trên đường, có nhiều xe container đỗ xung quanh.

Clip ghi cảnh người đàn ông dùng hung khí đánh gục người khác ngay cạnh xe container. (Ảnh cắt từ clip)

Theo nội dung clip, người đàn ông mặc áo sẫm màu, quần đen, trên tay cầm hung khí lao vào hành hung người đàn ông cởi trần, mặc quần dài. Sau khi bị đánh, người này loạng choạng rồi ngã gục xuống đường.

Chưa dừng lại, người đàn ông mặc áo sẫm màu tiếp tục đá thêm nhiều lần vào vùng đầu người đàn ông đang nằm gục dưới đất, gần như không thể gượng dậy. Toàn bộ sự việc diễn ra trong thời gian ngắn, giữa khu vực có nhiều xe container qua lại.