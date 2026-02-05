Bắt giữ cặp vợ chồng liên quan vụ chém chết người ở Tây Ninh

Ngày 5/2, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ Trần Dương Hoàng (35 tuổi), ngụ ấp Thành Đông, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh (huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cũ) và Phan Thu Hiền (27 tuổi, là vợ của Hoàng) để điều tra liên quan vụ chém chết người gây xôn xao dư luận tại địa phương.

Hiện trường vụ việc (ảnh cắt clip).

Cùng vụ án, cơ quan điều tra tạm giữ Nguyễn Thành Dô (20 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (23 tuổi), cùng ngụ xã Hòa Hội và Nguyễn Bảo Lộc (34 tuổi), ngụ xã Hảo Đước, tỉnh Tây Ninh (trước đây đều thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cũ) để làm rõ vai trò liên quan.

Trước đó, hình ảnh từ camera an ninh tại ấp Bắc Bến Sỏi, xã Ninh Điền ghi lại cảnh hai nhóm thanh niên cự cãi, sau đó một người dùng dao chém thẳng vào đối phương, lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h30 ngày 30/12, N.M.T. (26 tuổi, ngụ xã Ninh Điền) được bạn chở đến một quán tại ấp Bắc Bến Sỏi để ăn nhậu cùng nhóm bạn. Do có mâu thuẫn từ trước, T. xảy ra cãi vã với nhóm của Hoàng qua điện thoại.

Đến khoảng 0h ngày 31/1, Hoàng mang theo dao, chở vợ đến quán nhậu, cùng với Tuấn, Dô và Lộc chạy xe máy theo sau. Tại đây, Hoàng gọi T. ra nói chuyện. Khi hai bên xảy ra xô xát, T. dùng dao chém Hoàng nhưng không trúng, Hoàng chém lại trúng vào cổ của T. rồi bỏ chạy.

Nạn nhân truy đuổi được một đoạn thì gục xuống, được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong. Sau khi gây án, vợ chồng Hoàng bỏ trốn đến tỉnh An Giang và bị Công an tỉnh Tây Ninh truy tìm, phối hợp bắt giữ.