Người đàn ông mang dao rựa rượt chém người, quán cà phê ven sông Hương náo loạn

(VTC News) -

Mang hung khí rượt chém người làm cả quán cà phê ở Huế hỗn loạn

Ngày 16/1, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông mang theo hung khí (giống dao rựa) đuổi người tại trước quán cà phê ven sông ở TP Huế. Sự việc khiến một số khách hàng có mặt tại quán cà phê phải bỏ chạy.

Lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa cho biết, vào lúc 12h20 cùng ngày Công an phường nhận được tin báo về việc xảy ra vụ đánh nhau tại quán cà phê (bến thuyền số 5 đường Lê Lợi) nên có mặt để xác minh, làm rõ vụ việc.

Người đàn ông dùng hung khí rượt chém người tạo ra cảnh hỗn loạn trước quán cà phê ven sông Hương (TP Huế). (Ảnh cắt từ clip)

Qua xác minh ban đầu, thời điểm trên, anh V.T.D. (SN 2000, trú tại kiệt 197 Bùi Thị Xuân) đang ngồi uống cà phê cùng anh H.Đ.Q.T. (SN 2003, trú đường Phan Chu Trinh) và anh L.V.H. (trú tại xã Bình Điền). Trong quá trình uống cà phê, giữa các bên xảy ra mâu thuẫn, anh D. bị anh H. dùng rựa chém gây thương tích. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin từ UBND phường Thuận Hóa, đến khoảng 14h cùng ngày, lực lượng chức năng đang truy xét anh H.

Cách đây 4 ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai nhóm người rượt đuổi, lớn tiếng cãi vã và ẩu đả trên đường Dương Bá Trạc, đoạn gần cầu Kênh Xáng (phường Chánh Hưng, TP.HCM), gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến giao thông khu vực.

Theo hình ảnh trong clip, hai nhóm gồm khoảng 20 người liên tục đuổi đánh, ném đồ vật về phía nhau ngay giữa lòng đường.

Trong lúc hỗn loạn, một nhóm bất ngờ tháo chạy, băng qua lan can đường để thoát thân. Vụ việc khiến nhiều phương tiện phải dừng lại, giao thông qua khu vực bị ùn ứ, người đi đường hoang mang và không dám di chuyển qua hiện trường.

Toàn bộ sự việc được một người đi đường ghi lại rồi đăng tải lên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây lo ngại về tình trạng tụ tập, ẩu đả nơi công cộng.

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra trên địa bàn phường Chánh Hưng. Ngay sau khi nắm thông tin, Công an phường Chánh Hưng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bước đầu, cơ quan công an đã triệu tập một số người có liên quan để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.